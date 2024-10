Ingressos para Brusque x Ituano estão esgotados

Todos os ingressos para a partida entre Brusque x Ituano nesta segunda-feira, 14, estão esgotados. No site Ingresso de Vantagens, que realiza a venda on-line, todas as entradas, inclusive para o setor visitante, estão esgotadas. A bola rola às 18h30 no Gigantinho.

Com a reforma, o estádio Augusto Bauer possui capacidade para 6.025 pessoas. Informações sobre o número exato de ingressos emitidos não foram obtidas até a publicação da matéria.

A abertura dos portões para os torcedores acontece às 16h30.

Leia também:

1. VÍDEO – Moradora transforma residência em obra-prima colorida em Brusque

2. Confira como participar do sorteio de uma mochila oficial do Bruscão

3. Guarani 90 anos: conheça trajetória do clube que transformou o lazer e o esporte em Brusque

4. Organização faz balanço positivo do primeiro fim de semana da Fenarreco com entrada livre

5. Casal de Brusque transforma Fiat Doblô em motorhome e percorre 65 mil km pela América do Sul

Assista agora mesmo!

Na era da disco music, grupo de amigos abriu a Kaputz Discotheque na década de 70: