TCE-SC alerta gestores sobre regras do orçamento para o fim dos mandatos

Alerta

Agora que o processo eleitoral municipal catarinense está concluído, o Tribunal de Contas do Estado alerta os gestores públicos que se mantenham atentos às regras específicas para o período de final de mandato. Já mandou um comunicado, chamando a atenção para o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), em especial na parte que versa sobre a disponibilidade de caixa e saldos finais do exercício. Foi por não atentar a isso que muitos prefeitos se tornaram inelegíveis.

Saudosismo

Este espaço é do tempo em que o 7 de setembro, Dia da Independência, era motivo de muita comemoração, com desfiles, shows, festas e tudo o mais. Saudades daqueles tempos? Sim. Esse é o mesmo sentimento de milhões de pessoas e do deputado estadual Nilso Berlanda, que apresentou um projeto de lei instituindo a Semana do Civismo e do Patriotismo, destinada à formação cívica dos estudantes das escolas catarinenses.

Sucesso

Com talento discutível por muitos críticos, a cantora Anitta está sempre em alta. Ela vendeu 100 mil ingressos para o show “Ensaios da Anitta” apenas na última quarta-feira para apresentações em São Luís, Fortaleza, Salvador, Brasília, Ribeirão Preto e Recife. E já abriu as vendas para Curitiba, Rio de Janeiro, São Paulo, Campinas e Florianópolis. Na capital catarinense ela se apresenta dia 16 de fevereiro.

Personagem nacional

O tresloucado Pablo Marçal, candidato a prefeito de São Paulo, virou personagem nacional. Pesquisa de intenção de voto para presidente da República feita pela Quaest entre 25 e 29 de setembro apontou que se a eleição fosse hoje ele teria 18% das preferências, contra 32% de Lula e 18% do governador paulista Tarcísio de Freitas. Lula bate eles em todas as regiões, exceto em SC, Paraná e Rio Grande do Sul: 25% a 23%, um empate técnico.

Dor

Conforme os potins políticos, o presidente Lula sentiu muito algumas derrotas do seu PT nas eleições do penúltimo domingo, citando as cidades onde sua decepção foi maior. Blumenau, onde torcia muito pela eleição da deputada federal Ana Paula Lima, não tem entrado na lista de decepções do presidente.

Derreteu

Um dos ecos que ainda se ouve na política catarinense depois das eleições do dia 6 envolve o ex-deputado federal e apresentador de TV Hélio Costa. Nas eleições de 2018 foi eleito com quase 180 mil votos. Em 2022 tentou a reeleição, mas só obteve 18 mil. Agora tentou ser vereador em Florianópolis. Foi contemplado com míseros 177.

Equilíbrio

Os grandes jornais brasileiros estão tomando um posicionamento quase unânime acerca dos projetos aprovados semana passada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Alguns, sim, de explícita inconstitucionalidade. Mas o que limita decisões monocráticas (individuais, com as indecorosas do “supremo” Dias Toffoli), tem ampla concordância quanto ao seu mérito.

Sermão

Desde que se tornou arcebispo de Aparecida, Dom Orlando Brandes, que é catarinense de Urubici, sempre fazia da homilia, no dia consagrando à santa, um palanque político. Nos tempos de Bolsonaro, cunhou a frase “Pátria amada não pode ser pátria armada”. Sábado, em missa acompanhada presencialmente por cerca de 35 mil fiéis, falou sobre esperança e pediu proteção da Amazônia.

Dinheiro perdido

O tal de “Sheik do Bitcoin”, cabeça de um esquema de pirâmide financeira que movimentou mais de R$ 4 bilhões de 2018 e 2022 e prejudicou cerca de 15 mil pessoas – boa parte delas em SC – acaba de ser condenada a 56 anos de prisão em regime fechado. Não poderá recorrer em liberdade, pois está preso desde o início de agosto por ter descumprido medidas judiciais e, mesmo sob julgamento, continuou a cometer fraudes.

IPVA

Decisão do governador Jorginho Mello: o governo de SC não irá aderir ao convênio do Governo Federal para cobrar o famigerado seguro obrigatório para proteção de vítimas de acidentes de trânsito. No valor de R$ 60, tem de ser pago pelos proprietários de automóveis e motocicletas. Se o caso não for judicializado, caberá à União cobrar o seguro diretamente do contribuinte.

Vista panorâmica

Um novo atrativo, sempre com mais de 200 visitantes diários, de Balneário Camboriú, que começa a ser conhecido, é o Summit BC, que envolve dois cubos de vidro instalados no topo (29º andar) do Edifício Imperatriz, na Praia Central, a 120 metros de altura. Permite uma vista em 360 graus da cidade e entorno. O ingresso custa R$ 59,99.