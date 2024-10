VÍDEO – Skatistas são agredidos por homem na Praia Central de Balneário Camboriú

Dois jovens foram agredidos por um homem enquanto andavam de skate na Praia Central de Balneário Camboriú, neste domingo, 13.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um idoso inicialmente empurrando um jovem que anda de skate pelo trecho da nova orla. Após ser empurrado, o jovem bate em uma árvore e uma discussão inicia.

A partir daí, o idoso e outro jovem passam a brigar e os dois acabam no chão. Conforme a apuração do portal da Rádio Menina, as duas vítimas possuem 16 anos. O caso aconteceu após diversas pessoas que passavam pelo local, alertarem as vítimas que não era permitida a prática do esporte no trecho.

O secretário de Segurança de Balneário Camboriú, Gabriel Castanheira, confirmou que a ocorrência foi registrada pela Guarda Municipal. No entanto, os envolvidos não estavam mais no local quando a GM chegou.

Confira o vídeo:

