Câmera balançando: equipe de transmissão de Brusque x Ituano critica estrutura do Augusto Bauer

O Brusque faz nesta segunda-feira, 14, o primeiro jogo no estádio Augusto Bauer em quase um ano diante do Ituano, pela rodada 31 da Série B. Durante a transmissão do Sportv, porém, o posicionamento da câmera principal e também a estrutura que a sustenta chamaram a atenção.

A equipe de transmissão, formada por Eduardo Moreno e Marcelo Raed, criticou a estrutura metálica montada para abrigar a câmera, que não é fixa. Assim, com a movimentação da torcida, a imagem acaba tremendo.

Após as reformas, as câmeras passaram para o lado oposto do que ficavam antigamente, no setor das arquibancadas novas, que ficam viradas para a direção da rua Gustavo Schlösser.

“Não fizeram esse teste no estádio novo? A câmera fica onde tem torcida pulando? Está difícil. É um erro de logística grave”, disse o comentarista Raed durante a transmissão. “É realmente lamentável”, completou o narrador, Eduardo Moreno.

O estádio Augusto Bauer, do Brusque, ficou fechado quase 1 ano para reformas Hj foi reaberto mas parece que esqueceram de colocar um lugar para as câmeras de transmissão A imagem fica tremendo a todo momento pic.twitter.com/nnaBHE3pyI — Futebol Zueiro ⚽ (@FutebolZueiroPA) October 14, 2024

Leia também:

1. Unimed Brusque renova parceria com a Rede Feminina de Combate ao Câncer

2. VÍDEO – Skatistas são agredidos por homem na Praia Central de Balneário Camboriú

3. Nova variante da Covid-19 é encontrada em Santa Catarina

4. Após apresentar falhas, Pix volta a funcionar normalmente

5. VÍDEO – Moradora transforma residência em obra-prima colorida em Brusque

Assista agora mesmo!

Na era da disco music, grupo de amigos abriu a Kaputz Discotheque na década de 70: