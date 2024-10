Voltando ao estádio Augusto Bauer, diante de quase 5 mil torcedores, o Brusque venceu o Ituano por 1 a 0 na noite desta segunda-feira, 14, pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Rodrigo Pollero marcou o gol da partida no início do segundo tempo. Com o resultado, o quadricolor volta ao 18º lugar, com 33 pontos, e segue vivo na competição.

Problemas extracampo

Logo antes do apito inicial, um copo de alumínio foi arremessado para dentro do campo. Jefferson Paulino recolheu o objeto e o mostrou para a arbitragem.

O grande problema extracampo no retorno ao Augusto Bauer foi visto por dezenas de milhares de pessoas. As câmeras da transmissão do SporTV eram colocadas sobre torres metálicas no setor descoberto, fixas na arquibancada.

Com a movimentação da torcida no setor, toda a estrutura tremia e fazer uma boa imagem ficava inviável. Iluminação e outros pontos do Augusto Bauer foram criticados na transmissão ao vivo e nas redes sociais.

Poucas emoções

O início de jogo teve algum equilíbrio, com poucos lances de perigo e as equipes tentando se adaptar à partida. A primeira grande oportunidade foi do Ituano, aos oito minutos. Após contra-ataque rápido pela direita, Wallace faz o desarme parcial. A bola sobrou com João Carlos, que bateu cruzado, para excelente defesa de Matheus Nogueira.

O primeiro ataque mais perigoso do Brusque, com uma finalização firme, foi aos 23 minutos. Diego Mathias dominou pelo passe de Paulinho e chutou forte, rasteiro, da entrada da área. Jefferson Paulino fez a defesa para escanteio.

Impedimento

O Brusque teve excelente contra-ataque aos 37, com Dentinho e González contra um defensor. Dentinho fez o passe ao uruguaio, que tentou levar a bola para sua perna esquerda. Neste momento, ele perdeu todo o lance, com a defesa do Ituano se recuperando.

Contudo, já na sequência, Dentinho recebeu a bola e chutou muito forte. A bola explodiu no travessão, bateu em Pollero e entrou. A assistente Denise Akemi Simões de Oliveira marcou o impedimento, e a revisão do VAR confirmou a anulação do gol.

Bombardeio brusquense

Tato González soltou um foguete aos 42, pegando a sobra do escanteio na entrada da grande área. Jefferson Paulino se esticou e fez grande defesa para escanteio,

Aos 45, após cobrança de escanteio, Pollero, sem sair do chão, fez belo cabeceio. A bola bateu no pé da trave, à direita de Jefferson Paulino.

No último lance do primeiro tempo, Diego Mathias interceptou o passe de Claudinho e fez um belíssimo lançamento para Rodrigo Pollero. O centroavante tocou na saída de Jefferson Paulino e a bola passou muito perto do gol, batendo do lado de fora da rede ao sair. Uma enorme chance desperdiçada.

Enfim, o gol

A segunda etapa não teve um bom início para o Brusque. O time não conseguia sair bem com a bola tocada, pressionado pelo Ituano. Mas não demorou para que o quadricolor retomasse algum controle.

Após um chute de Diego Mathias que teve desvio para escanteio, o placar foi aberto. Aos nove minutos, após a cobrança, Pollero, sob forte marcação, conseguiu o cabeceio para o fundo do gol, no canto esquerdo de Paulino. A torcida foi à loucura, as câmeras de transmissão chacoalharam como nunca, e o Brusque fazia 1 a 0.

Rodrigo Pollero marcou o primeiro gol do Brusque no novo Augusto Bauer. Após um cabeceio na trave, um gol anulado por impedimento e uma oportunidade enorme perdida na primeira etapa, o uruguaio desencantava diante da torcida.

Controlando

O Brusque se mantinha com uma atuação segura. A partida ocorria em seu campo de ataque, tendo poucas ameaças à última linha. Aos 20 minutos, González chutou com efeito da entrada da área e o goleiro do Ituano fez a defesa.

Pouco depois, Diego Mathias chutou e a bola foi desviada no ataque brusquense para o fundo do gol. Contudo, o lance foi anulado por impedimento.

Galo ameaça

O Ituano começou a crescer na partida e a se lançar ao ataque. Aos 27, após cruzamento alto pela esquerda, Jhan Torres falhou o corte. Leozinho dominou e chutou. A bola não entrou por pouco.

Aos 29, Álvaro tentou uma bicicleta e a bola passou ao lado do gol. Três minutos depois, após cruzamento pela direita, Gabriel Pinheiro escorregou e Yann Rolim finalizou de dentro da área para fora. A bola passou à esquerda de Matheus Nogueira, muito perto do gol.

Marreco contra-ataca

O Brusque perdeu boas chances de matar o jogo. Aos 33, Pollero desarmou Claudinho e cruzou na área. Paulinho Moccelin, sozinho, tentou o cabeceio, e por pouco não alcançou a bola. Aos 38, Paulinho recebeu belo passe e saiu sozinho com Jefferson Paulino. Ele finalizou, mas o goleiro fez a defesa.

Entre mais ataques perigosos do Ituano, Pollero perdeu nova chance de matar o jogo. Aos 44, Diego Tavares fez bela jogada e a bola sobrou com o uruguaio, que chutou rasteiro, colocado, mas a bola foi para fora.

Quase um ano

O retorno ao Gigantinho ocorreu após 357 dias, um período no qual jogou 24 partidas como mandante em cidades como Balneário Camboriú, Itajaí, Joinville e Florianópolis.

Próximo jogo

O Brusque recebe o CRB em partida que começa às 19h desta sexta-feira, 18, no Augusto Bauer. O Ituano enfrenta o Ceará no Novelli Júnior às 17h deste sábado, 19.

Brusque 1×0 Ituano

Campeonato Brasileiro – Série B

31ª rodada

Segunda-feira, 14 de outubro de 2024

Estádio Augusto Bauer

Público total: 4.841

Renda bruta: R$ 134.250

Brusque: Matheus Nogueira; Cristovam (Diego Tavares), Gabriel Pinheiro, Wallace, Jhan Torres; Rodolfo Potiguar, Paulinho; Diego Mathias (Paulinho Moccelin), Tato González (Madison), Dentinho (Ronei); Pollero (Serrato).

Técnico: Marcelo Cabo

Ituano: Jefferson Paulino; Marcinho, Claudinho, Guilherme Mariano, Guilherme Lazaroni; Rodrigo (Álvaro), Miqueias (Yann Rolim), José Aldo (Salatiel); Bruno Xavier (Neto Berola), Thonny Anderson e João Carlos (Leozinho).

Técnico: Alberto Valentim

Gol: Rodrigo Pollero

Cartões amarelos: João Carlos, José Aldo, Thonny Anderson, Yann Rolim

Trio de arbitragem (PR): Lucas Paulo Torezin, auxiliado por Wagner Júnior Bonfim Ledo e Denise Akemi Simões de Oliveira

Quarto árbitro: Diego da Costa Cidral (SC)

VAR: Rodolfo Toski Marques (PR – FIFA), auxiliado por José Eduardo Calza (RS).

