Organização confirma nova data da segunda edição da Fenatech, em Brusque, após adiamento

Devido à previsão de fortes chuvas para a região de Brusque, a 2ª Fenatech, que aconteceria no último dia 11, foi adiada para 24 de outubro.

O evento, organizado pelo Núcleo de Tecnologia e Inovação da Associação Empresarial de Brusque, Guabiruba e Botuverá (Acibr), em parceria com a Blusoft Acate, será no auditório do Instituto Federal Catarinense (IFC) de Brusque, a partir das 18h.

O objetivo é discutir tecnologia, inovação e empreendedorismo, aproveitando o clima da 37ª Festa Nacional do Marreco (Fenarreco) e das demais festas de outubro espalhadas pela região.

Inscrições

Nesta edição, a Fenatech terá a participação de dois grandes nomes que vão falar sobre inovação, negócios e governança urbana: Fernando Fiamoncini, gerente comercial regional da Magazord, plataforma de e-commerce; e Camila Bardini, cofundadora da Ousaria Negócios, empresa que atua com consultorias e programas de inovação e impacto.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas de forma on-line.

Programação

18h – Credenciamento/Coffee

18h30 – Abertura

19h – Palestra com Camila Bardini

20h- Case de Sucesso Magazord com Monte Leste

21h – Encerramento

