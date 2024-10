Conheça ações inéditas de sustentabilidade da Fenarreco

Nesta edição, a Fenarreco está com duas ações inéditas de sustentabilidade. Por meio da parceria com a Veolia, os resíduos plásticos gerados durante os 11 dias de evento serão valorizados e transformados em energia verde para alimentar os fornos de cimenteiras no estado.

“Com a iniciativa, a Veolia contribui para o desenvolvimento sustentável não apenas em Brusque como em toda a região e, consequentemente, para a preservação do meio ambiente. Estamos satisfeitos em nos tornarmos parceiros nessa festa com uma ação de grande impacto social, econômico e ambiental”, afirma Hanokh Yamagishi, diretor da regional Sul da Veolia Brasil.

Durante os 11 dias de festa, os conteúdos recicláveis serão separados, de modo que os plásticos gerados no evento sejam coprocessados para blendagem, tornando-se combustível para usinas, na produção de cimento. Em 2023, a festa gerou cerca de 200 mil pratos e copos de resíduos plásticos que neste ano deixarão de ser descartados e serão valorizados, em um modelo de economia circular.

“Realizamos um treinamento com a equipe de limpeza, com foco na segregação eficiente de resíduos”, explica a chefe de Estudos Ambientais da Secretaria de Infraestrutura Estratégica, Francielle da Camino Marchi.

A iniciativa visa garantir que a gestão dos resíduos durante o evento esteja alinhada com as melhores práticas de sustentabilidade, contribuindo para a preservação do meio ambiente e para um evento mais responsável e consciente. “As equipes treinadas realizam o monitoramento contínuo para garantir que os materiais sejam destinados aos coletores identificados”, completa.

Fenarreco carbono neutro

Outra atitude inédita é a compensação das emissões de gases de efeito estufa. Toda a energia consumida durante o evento, além do resíduo e deslocamento das bandas serão mensurados e quantificados por meio da parceria com a empresa Neutraliza. As emissões serão compensadas após a Fenarreco, por meio do plantio de árvores nativas. As mudas são produzidas no Horto Florestal da Prefeitura de Brusque.

“A sustentabilidade é um pilar fundamental para os eventos. Estamos muito felizes de fazer parte da festa, trazendo uma novidade que vai contribuir com o meio ambiente”, destaca Damáris Gonçalves Padilha, diretora de Sustentabilidade da Neutraliza. Ela explica que o local de plantio será escolhido após o evento. “Precisamos garantir que estas árvores cresçam e cumpram sua função de compensação, por isso, há critérios para definição do local de plantio”.

O secretário Valdir Walendowsky ressalta que “é imprescindível, hoje, pensar um evento e não pensar no nosso impacto, no resíduo gerado. Precisamos nos responsabilizar e fazer nossa parte pelo meio ambiente”.

