GALERIA – Procissão e missa solene marcam homenagens à Nossa Senhora Aparecida em Brusque

O sábado, 12, foi de homenagens para a padroeira do Brasil: Nossa Senhora Aparecida. Centenas de devotos lotaram a igreja do bairro Steffen, em Brusque, para celebrar a Mãe de Jesus com procissão, missa solene e confraternização em comunidade.

O pároco da Paróquia São Luís Gonzaga, padre Diomar Romaniv, presidiu a missa, concelebrada pelo padre Rodrigo Tascheck. O coordenador da comunidade, Éder Aparecido de Souza, teve a missão de conduzir até o altar a imagem de Nossa Senhora Aparecida, que estendeu seu manto protetor sobre os presentes.

A celebração seguiu com muita fé e emoção de devotos da padroeira do Brasil de todas as idades e de todas as comunidades da paróquia. “Nós, brasileiros, temos uma grande devoção à Nossa Senhora, sobretudo, à Nossa Senhora Aparecida, dentre outros títulos. E ela, a padroeira do Brasil, hoje com certeza faz chegar no coração de Deus muitos e muitos pedidos que em tantas igrejas se apresentam a ela, e não é diferente aqui na Comunidade Nossa Senhora Aparecida, no bairro Steffen, onde membros de toda a paróquia e de todas as nossas comunidades, se reuniram aqui para participar da procissão, oração do terço e também da santa missa em honra à nossa Mãe Aparecida”, destaca padre Diomar.

Um momento de grande emoção foi a coroação da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Os pescadores Felipe Pedroso, João Alves e Domingos Garcia, que encontraram a imagem da santa em 1717, no rio Paraíba do Sul, em São Paulo, foram representados por crianças da comunidade que encenaram a descoberta e, logo depois, a imagem foi coroada pela representação de um anjo.

“Queremos agradecer a ela pela vida, pela história que aqui, nessa comunidade, também se realiza, nos tantos trabalhos pastorais que são realizados todos os anos, e pedir que ela continue intercedendo pelas nossas necessidades, que nós, como filhos amados dela, continuemos confiando nos nossos pedidos”, ressalta o pároco.

Ao fim da celebração, padre Diomar chamou as crianças para uma bênção especial, já que neste dia 12 de outubro, também é celebrado o dia delas. “Hoje é um dia de festa, de alegria, e entre os homenageados estão as crianças, que são não só o futuro da igreja, mas o presente. É tão bonito vê-las aqui presentes nas nossas missas com o carinho e a alegria que é própria da criança”.

Dias de homenagens

Os últimos dias foram de muitas homenagens à Nossa Senhora Aparecida na igreja do bairro Steffen. Desde o dia 3 de outubro, a comunidade se mobilizou com a novena em preparação a grande festa deste sábado.

“Todas as comunidades da paróquia puderam participar da novena. Tivemos a graça de ter nove sacerdotes celebrando as missas durante este tempo aqui na nossa igreja. Foi um tempo muito forte de oração, onde percebemos a fé das pessoas e uma grande devoção à nossa Mãe Aparecida”, ressalta o coordenador da comunidade, Éder Aparecido de Souza.

Após a missa deste sábado, os devotos se reuniram para a confraternização com almoço festivo e roda da fortuna. O coordenador destaca a união e o envolvimento dos membros da comunidade que há várias semanas dedicaram seu tempo para organizar os festejos em honra à padroeira.

“Uma média de 80 a 100 pessoas se envolveram com os festejos neste ano. Percebemos a grande força de trabalho desses voluntários que contribuíram muito. São pessoas que têm um grande amor por Nossa Senhora e colocam o seu amor à serviço de toda a comunidade”.

Confira mais fotos

Leia também:

1. Unimed Brusque renova parceria com a Rede Feminina de Combate ao Câncer

2. VÍDEO – Skatistas são agredidos por homem na Praia Central de Balneário Camboriú

3. Nova variante da Covid-19 é encontrada em Santa Catarina

4. Após apresentar falhas, Pix volta a funcionar normalmente

5. VÍDEO – Moradora transforma residência em obra-prima colorida em Brusque

Assista agora mesmo!

Na era da disco music, grupo de amigos abriu a Kaputz Discotheque na década de 70: