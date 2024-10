Às vésperas de mais um verão climático, a exuberância natural do interior de Brusque se prepara para novamente brilhar em vários lugares, incluindo a majestosa Cachoeira do Merico.

*Confira a galeria de fotos no fim desta edição

No entanto, esse icônico ponto turístico, situado no pitoresco bairro Cedro Alto, reflete um contraste triste entre sua beleza inegável e o abandono de seu complexo.

Por anos, a Cachoeira do Merico foi o refúgio ideal para famílias que buscavam um alívio nas águas geladas e o ar puro em meio ao calor intenso.

Este paraíso natural foi, por muito tempo, um verdadeiro tesouro, valorizado e bem cuidado, onde a fauna e a flora nativas proporcionavam um espetáculo inigualável.

Cachoeira e o abandono estrutural

Contudo, desde o início dos anos 2000, a realidade da cachoeira começou a mudar drasticamente.

Isso porque a falta de manutenção e a negligência têm levado o complexo a um estado de abandono estrutural.

A beleza, que outrora gerou motivo de orgulho para a comunidade, agora é ofuscada por lixo espalhado, transformando a exuberância em um triste reflexo da atual realidade que permeia esse lugar mágico.

Cachoeira persiste viva

Apesar do descuido visível no complexo, é impossível ignorar a beleza inerente que ainda persiste nesse espaço.

As árvores majestosas, com suas copas generosas, continuam a se erguer em direção ao céu, e as flores silvestres tentam, com bravura, resplandecer em meio ao caos.

É um lembrete da grandeza que a Cachoeira do Merico ainda representa e do potencial que ela possui para resgatar sua antiga glória.

Ao percorrer os arredores, a serenidade que envolve a cachoeira é de impressionar.

Cada detalhe, cada folha que balança ao vento, é então uma expressão da magnificência da criação divina.

O murmúrio da água, mesmo que ofuscado pelo eco do abandono, ainda é um sussurro do que foi um vibrante refúgio, um convite à reflexão sobre o valor da preservação e do cuidado com nossos espaços naturais.

Imagens que falam

A nossa coluna, atenta a essa realidade, capturou uma seleção de imagens, revelando a beleza e a essência deste lugar mágico

Cada fotografia, exposta nesta edição, ilustra o encanto deste recanto escondido, ainda que imerso em um cenário que clama por atenção.

Que estas imagens sejam um chamado à ação, um lembrete de que a natureza merece cuidado.

A Cachoeira do Merico, com toda a sua história e esplendor, ainda pode ser o refúgio que muitos desejam, desde que sejamos capazes de olhar além do abandono e enxergar o que pode ser restaurado.

Esperança de revitalização

Com a proximidade da estação mais quente do ano, é o momento ideal para refletirmos sobre como restaurar a grandiosidade que a Cachoeira do Merico já ostentou.

Unindo esforços, é possível reerguer este tesouro escondido em Brusque, permitindo que no próximo verão ele se torne novamente um símbolo de beleza e conexão com a natureza.

Que as risadas e momentos de alegria voltem a ecoar entre as árvores, trazendo vida de volta a este lugar especial.

Galeria após anúncios

Cachoeira do Merico em fotos

Encerramos nossa pauta cumprindo o prometido, apresentando uma estupenda galeria de imagens que mostram o atual cenário da Cachoeira do Merico.

Confira as fotos registradas em outubro de 2024.

*Créditos das fotos: Ciro Groh/O Município >>:

