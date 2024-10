URGENTE – Criança de 3 anos morre em UBS de Brusque

Uma criança de 3 anos morreu dentro da Unidade Básica de Saúde do bairro Limeira Alta, em Brusque, nesta quarta-feira, 23. A vítima foi identificada como Kaio Lohan Silva.

De acordo com a Prefeitura de Brusque, Kaio foi levado à UBS com queixas de dor abdominal aguda. Ele foi atendido e encaminhado à sala de estabilização, onde “recebeu todo o cuidado necessário, dentro das possibilidades de uma UBS”.

Entretanto, apesar do atendimento médico, que contou com o suporte avançado do Samu, o quadro da criança se agravou e ela faleceu.

Ao ser questionada, a prefeitura informou que ainda não sabe dizer se existiu alguma tentativa de levar a criança até algum hospital. Também não soube fornecer mais detalhes sobre a causa da morte.

Nota de pesar

Por meio de uma nota, a Prefeitura de Brusque lamentou o ocorrido.

“Neste momento de dor imensurável, manifestamos nossas mais sinceras condolências à família e aos amigos, desejando que encontrem força e serenidade para enfrentar essa perda irreparável”, divulgou.

Correção às 18h de 23/10/2024: anteriormente, a Prefeitura de Brusque havia informado que a criança faleceu na UBS do bairro Limeira. Contudo, após apuração do jornal O Município, o Executivo informou que se tratava de um erro na nota de pesar, pois o caso foi registrado na UBS do Limeira Alta.

