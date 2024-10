O calor acima de 30°C, que passou a dominar as tardes desta semana em Brusque e demais cidades situadas no Vale do Itajaí-Mirim, promete, mais uma vez, impor seu padrão térmico nesta quarta-feira, 23, sobre a região.

No entanto, as mais recentes atualizações meteorológicas indicam uma mudança à vista por parte dos termômetros, diante da previsão apontando uma condição mais agradável, conforme o domingo se aproxima.

Para embasar essas informações e garantir uma análise precisa, contamos com o boletim do meteorologista Piter Scheuer, que gentilmente nos forneceu dados detalhados.

Mais adiante, confira a nota completa do especialista, disponível logo após a foto.

Quarta-feira com calor

*Boletim: Piter Scheuer >>

Iniciamos este boletim destacando as condições climáticas esperadas para esta quarta-feira em Brusque e nas demais cidades localizadas no Vale do Itajaí-Mirim.

Antecipamos um dia predominantemente seco, sob a presença do sol intercalada por variações de nuvens.

O risco de chuva é baixo, embora não possa ser totalmente descartado, especialmente no caso de trovoadas isoladas a partir da tarde, por conta do aquecimento.

Diante da expectativa de períodos mais prolongados de sol, é provável que os termômetros novamente cheguem à marca dos 30°C, podendo até ultrapassá-la em alguns locais monitorados.

Calor se mantém

Ao avançarmos na sequência da semana, as atualizações mais recentes dos modelos meteorológicos indicam a continuidade da atual condição térmica de aquecimento até o sábado.

Nesse período, o calor deve seguir um padrão constante, com picos em torno dos 30°C, podendo facilmente exceder essa marca.

O risco de pancadas de chuva, com possíveis trovadas, faz parte da previsão, especialmente na quinta-feira, com a passagem de uma frente fria.

Calor recua

Com a aproximação do fim de semana, uma mudança gradual nas condições térmicas começa a se desenhar.

O sábado ainda deve registrar temperaturas próximas dos 30°C, mas é no domingo que a transformação será mais evidente, quando os termômetros deverão marcar picos abaixo dos 25°C, sinalizando o fim deste atual episódio de calor.

A maior parte do fim de semana deve apresentar tempo seco, mas o risco de algum evento de chuva isolada faz parte da expectativa.

Então, quem planeja atividades ao ar livre deve ficar atento a essa possibilidade.

Monitoramento

Essa é a previsão no momento, levando em conta as mais recentes atualizações meteorológicas, que estão sujeitas a constantes mudanças à medida que novas informações se tornam disponíveis.

Por isso, recomendamos acompanhar a previsão a curto prazo sempre que possível. Seguiremos monitorando a situação.

*Com informações: Piter Scheuer/Meteorologista

O tempo na madrugada

Dando continuidade à matéria de hoje, passamos a destacar o monitoramento do tempo realizado durante a madrugada desta quarta-feira no Vale do Itajaí-Mirim, em parceria com a rede Groh Estações.

A tabela abaixo então apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, como destacado em vermelho.

A apuração também destaca a ausência de chuvas no período que vai da meia-noite até as primeiras horas do dia, conforme indicado na área marcada em azul.

Fotos dos leitores

Por fim, prepare-se para se encantar com as incríveis fotos então enviadas pelos nossos leitores.

Cada imagem revela a essência de como a manhã desta quarta-feira iniciou em cada local, capturando momentos únicos que transbordam beleza e emoção.

Não perca a chance de se inspirar com essas cenas deslumbrantes, sendo uma verdadeira celebração da natureza e da vida.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

