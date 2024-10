Homem é preso após aplicar golpes usando nome de famosa marca de chocolates em Blumenau

Um homem de 26 anos que aplicava golpes se passando por funcionário de uma famosa empresa de chocolates brasileira foi preso na noite desta terça-feira, 22, no bairro Fidélis, em Blumenau.

Ele foi abordado por volta de 22h após policiais, com base em informações repassadas pela Agência de Inteligência da Policia Militar, se deslocarem até a rua Guilherme Scharf.

Ele utilizava uma moto para aplicar os golpes. O estelionatário telefonava para aniversariantes, informando que a empresa estava presenteando-os com uma cesta, mas que seria necessário pagar o valor de R$ 9 referente ao frete.

Ao chegar na residência da vítima, ele realizava o golpe por meio de uma máquina de cartão, cobrando valores muito superiores ao informado.

Ciente dos fatos, a guarnição iniciou as buscas, localizando a motocicleta mencionada na rua Guilherme Scharf.

Ao dar voz de parada, o suspeito tentou fugir, descartando um objeto durante o trajeto, até parar em frente ao número 610 da rua. O indivíduo resistiu à abordagem, sendo necessário contê-lo.

Durante a revista, foi encontrada uma caixa térmica com um kit da empresa, três máquinas de cartão e dois celulares na motocicleta.

No local onde o suspeito descartou o objeto, a guarnição encontrou mais uma máquina de cartão.

Como era o golpe

Em depoimento, o suspeito confessou que veio de São Paulo para Blumenau no dia 19 para praticar estelionato e que recebia 25% do valor arrecadado.

Ele relatou que os endereços das vítimas eram enviados por meio de um grupo de WhatsApp. O homem se recusou a fornecer mais informações.

Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Central de Polícia para as devidas providências.

Na delegacia, policiais conversaram com três vítimas, todas mulheres: duas de 49 anos e uma de 63 anos.

A vítima de 63 anos, aniversariante do dia 22 de outubro, relatou que recebeu uma ligação de uma mulher informando que ela havia ganhado uma cesta da empresa, mas que deveria pagar R$ 9 pelo frete. O golpista chegou em sua residência, e, ao tentar pagar em dinheiro, ele insistiu que o pagamento deveria ser feito apenas por cartão. Mais tarde, a vítima descobriu que havia sido vítima de um golpe, ao verificar em seu aplicativo bancário duas transações: uma de R$ 204 e outra de R$ 1,69 mil.

A segunda vítima relatou que recebeu uma ligação via WhatsApp de uma mulher chamada Bruna, informando que o marido da vítima, aniversariante, havia ganhado uma cesta da empresa. O motoboy chegou com a cesta e insistiu para que o pagamento fosse feito via cartão.

Posteriormente, a vítima percebeu duas cobranças indevidas em seu cartão, somando R$ 6 mil.

A terceira vítima, também contatada via WhatsApp, relatou que o entregador pediu para que ela informasse a senha do cartão. Desconfiada, ela se recusou, e o estelionatário deixou o local.

O suspeito e a motocicleta envolvida já estavam sob investigação da Agência de Inteligência da PM-SC e da Polícia Civil de Santa Catarina, devido à quantidade de golpes praticados na cidade, relacionados a estelionato e roubo.

