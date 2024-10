VÍDEO – Barata é encontrada dentro de feijão servido no restaurante da UFSC

Uma barata foi encontrada dentro do feijão servido no restaurante do campus Trindade, da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), em Florianópolis. O caso aconteceu no último sábado, 19, e as imagens circularam nas redes sociais.

Em nota enviada ao jornal O Município, a UFSC confirmou os fatos e afirmou que o restaurante adota medidas rigorosas para garantir a qualidade dos alimentos servidos. Além disso, a instituição frisa que todos os ambientes são devidamente higienizados.

A direção do restaurante irá averiguar os fatos para garantir que os alimentos continuem a ser produzidos com higiene, diz a universidade.

Leia a nota completa:

“O Restaurante Universitário do campus Trindade da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) adota procedimentos rigorosos para garantir a segurança e a qualidade dos alimentos servidos aos usuários.

Os ambientes do Restaurante Universitário são higienizados antes e depois de todas as refeições, seguindo boas práticas de limpeza.

Serviços de desinsetização e desratização são prestados por empresa terceirizada, e atualmente os certificados destes serviços, realizados periodicamente, estão em plena vigência.

A direção do RU realizará uma averiguação dos fatos e uma verificação de procedimentos e protocolos com o objetivo de garantir que os alimentos continuem a ser produzidos com cuidado e higiene”

Assista ao vídeo:

