Comitiva de Brusque viaja para a Alemanha em novembro

Uma comitiva de 11 pessoas de Brusque vai viajar à Alemanha no dia 24 de novembro para uma série de agendas relacionadas à parceria do município com o distrito de Karlsruhe.

O prefeito André Vechi vai liderar a comitiva, que vai realizar visitas técnicas e reuniões com governantes da região alemã. Dentre os assuntos a serem discutidos está o intercâmbio de alunos, uma conferência Brasil-Alemanha relacionada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), que será realizada em Brusque em 2025, um projeto de parque ecológico na Área 41 e soluções para contenção de cheias e abastecimento de água, entre outros.

Os secretários Alexandro Fabiano Gonçalves, de Infraestrutura Estratégica, Franciele Mayer, de Educação, José Henrique Nascimento, Fazenda e Gestão Estratégica, e Valdir Walendowsky, de Desenvolvimento Econômico e Turismo, também farão a viagem.

A reitora da Unifebe, Rosemari Glatz, a coordenadora do curso de Engenharia Química da universidade, Rafaela Bohaczuk Venturelli Knop, o diretor da Procuradoria-Geral, Evandro Vogel, o superintendente da Fundema, Cristiano Olinger, o engenheiro da Fundema Klaus Peter Schlei, e Pedro Ortman Cavalin, biólogo da Fundema, completam o grupo.

A comitiva retorna para Brusque em 2 de dezembro. Durante o período, o vice André Batisti, o Deco, vai ocupar o cargo de prefeito.

Assista agora mesmo!

Como o atentado de 11 de setembro quase afetou abertura do Alivia Cuca, famoso bar de Brusque: