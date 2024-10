Dois projetos de Brusque são selecionados em edital de deputado para destinação de recursos

Dois projetos de Brusque, um da prefeitura e outro do Lions Clube, foram selecionados através de votação popular para serem beneficiados por emendas do deputado estadual Matheus Cadorin (Novo). O anúncio foi feio nesta terça-feira, 22.

Ao todo, 23 projetos pelo estado foram selecionados, de um total de 161 inscritos. De acordo com a proposta do deputado, chamada “Você Decide: seu imposto, sua escolha”, a população vota para decidir, dentre todos os projetos escolhidos pelo conselho de seleção, quais irão ser beneficiados com as emendas impositivas dele, estimadas em R$ 5 milhões para 2025.

É prerrogativa dos deputados escolher para onde destinar esses valores, mas o deputado realiza a distribuição dessa maneira para dar aos cidadãos o direito de escolher o destino das emendas.

O projeto da prefeitura de Brusque ficou em sétimo lugar na votação popular e está orçado em R$ 300 mil. O projeto engloba robótica educacional da creche ao ensino fundamental, focado em desenvolver habilidades críticas e criativas. Inclui capacitação de professores, uso de kits de robótica e feiras tecnológicas.

Já o da Associação Lar dos Idosos Lions Clube Brusque ficou em vigésimo lugar, com um orçamento de pouco mais de R$ 187 mil. O projeto visa aprimorar a infraestrutura do lar, focando na segurança e bem-estar dos idosos. As ações incluem sistema de chamada de enfermagem, novos equipamentos médicos e modernização do gerenciamento de dados, garantindo cuidado de qualidade e conforto.

A lista que inclui todos os aprovados está disponível no site do deputado estadual.

