Prefeitura e Sebrae realizam consultoria gratuita para empreendedores em Botuverá; saiba como participar

Uma ação da Prefeitura de Botuverá com a parceria do Sebrae realizará consultas especializadas gratuitas com empreendedores do município. Os empreendedores terão a oportunidade de regularizar seu MEI, fazer suas declarações, emitir guias, notas fiscais e tirar dúvidas. O ciclo de atendimentos começam nos dias 28 e 30 deste mês.

Conforme o Sebrae, a iniciativa tem como objetivo fortalecer a relação entre a população e as Salas do Empreendedor e mostrar ao empresário o quanto a convivência pode ajudar a acelerar no crescimento de negócios, auxiliando no desenvolvimento econômico do município.

Atendimentos

Os atendimentos serão realizados de forma presencial, na Sala do Empreendedor, localizada na rua Luiz Vicentini, 99, no Centro de Botuverá. O funcionamento será por ordem de chegada, as consultorias acontecem duas vezes por semana, sempre às segundas e quartas-feiras, das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17 horas.

Datas

Outubro: dias 28 e 30;

Novembro: dias 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27;

Dezembro: dias 2 e 4.

