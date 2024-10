BR-101 apresenta filas de mais de 15 quilômetros entre Tijucas e Balneário Camboriú

Um grande trânsito é registrado na tarde desta quarta-feira, 23, na BR-101, entre as cidades de Tijucas e Balneário Camboriú. As filas passam de 15 quilômetros.

Durante a manhã, a concessionária Arteris, que administra a rodovia realizava operação de Siga e Pare na rodovia, próximo ao túnel do Morro do Boi. A ação é um procedimento padrão de segurança para evitar a formação de fila no interior do túnel. A operação foi finalizada às 10h.

Ao longo da tarde diversas atualizações sobre o trânsito foram repassadas. Em um boletim divulgado às 13h, foi registrado uma fila de 15km. Já às 15h57, em uma última atualização, foi informado pela Arteris uma fila de mais de 17 km entre Tijucas e Balneário Camboriú.

Filas na BR-101/SC: ➡️Sentido Curitiba

📍km 164 (Tijucas) ao km 142 (Bal. Camboriú);

📍km 133 ao km 130, em Bal. Camboriú;

📍km 114 (Itajaí) ao km 111 (Navegantes). . ⬅️Sentido Porto Alegre

📍km 109 (Penha) ao km 111 (Navegantes). 🌥️Tempo nublado. — Arteris Litoral Sul (@Arteris_ALS) October 23, 2024

Às 13h, o agente da Guarda Municipal de Florianópolis, Ricardo Pastrana, divulgou que um acidente foi registrado próximo do Morro do Boi, antes de Balneário Camboriú. No horário, o agente havia divulgado que o trânsito já estava liberado, porém, com lentidão desde a região de Porto Belo. Informações sobre o acidente não foram divulgadas.

