Hospital Azambuja inaugura unidade de Oncologia com presença do governador nesta sexta-feira

O Hospital Azambuja inaugura nesta sexta-feira, 25, a Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon), com a presença de autoridades. A cerimônia contará com o arcebispo metropolitano de Florianópolis, Dom Wilson Tadeu Jönck, SCJ, o governador de Santa Catarina, Jorginho Mello, além de lideranças políticas e empresariais de todo o estado.

A nova unidade, localizada no piso térreo da torre em construção no hospital, faz parte de um projeto que já recebeu mais de R$ 4 milhões em investimentos do governo do estado, com contrapartida de quase R$ 900 mil do Hospital Azambuja. Para a conclusão da obra da Unacon, o hospital investiu R$ 1,5 milhão.

A torre, que ainda está em desenvolvimento, contará com 7 mil metros quadrados distribuídos em seis pavimentos, oferecendo uma infraestrutura moderna e preparada para atender a crescente demanda por cuidados especializados. O investimento total do governo do estado na nova torre será de R$ 12,4 milhões.

Estrutura de ponta e cuidado especializado

A Unacon ocupa uma área de 630 metros quadrados, com espaços cuidadosamente planejados para o bem-estar dos pacientes, integrando tecnologia de última geração e uma equipe altamente qualificada.

Com equipamentos modernos e ambientes projetados para proporcionar conforto e segurança, a Unacon oferecerá uma gama completa de serviços especializados para o tratamento do câncer, tanto para adultos quanto para crianças.

A unidade contará com atendimento ambulatorial de oncologia clínica, onde médicos oncologistas e hematologistas, especializados em casos adultos e pediátricos, estarão disponíveis para fornecer diagnósticos precisos e tratamentos personalizados.

Além disso, a oncologia cirúrgica terá uma equipe de cirurgiões altamente capacitados para realizar procedimentos oncológicos complexos, garantindo o cuidado necessário durante as intervenções.

Quimioterapia

Outro serviço essencial será a quimioterapia, que atenderá pacientes de diferentes faixas etárias, com tratamentos ajustados de acordo com as necessidades específicas de cada um, sempre seguindo os mais modernos protocolos terapêuticos internacionais.

Na área de hematologia, o hospital também oferecerá cuidados especializados para pacientes com doenças hematológicas, assegurando um atendimento abrangente e integrado às outras especialidades da unidade.

A Unacon contará com uma equipe multiprofissional composta por cerca de 60 profissionais, incluindo médicos especialistas em oncologia, radioterapia e hematologia, enfermagem, farmácia, nutrição, recepção, apoio, copa e cozinha, dedicada exclusivamente à oncologia.

Expansão do Hospital Azambuja

A nova torre do Hospital Azambuja abrigará, além da Unacon, um centro cirúrgico com 12 salas, uma área técnica, UTIs adulto (20 leitos) e neonatal (16 leitos), além de 30 leitos de internação e um Centro de Material e Esterilização (CME).

O complexo também contará com um heliponto, garantindo rapidez no atendimento de urgências e emergências.

