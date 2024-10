Neta de ex-prefeito de Gaspar morre após reagir a assalto, em São José

Cynara Santos Cordeiro de Souza, de 56 anos, morreu após reagir a um assalto na noite desta terça-feira, 22, no bairro Forquilhas, em São José. O latrocínio, que é um roubo seguido de morte, ocorreu por volta das 19h35.

Cynara saía de casa com o carro quando foi surpreendida por dois suspeitos, que se aproximaram do veículo e anunciaram o roubo. Segundo o relatório da Polícia Militar, a vítima estava com uma arma registrada no carro, no momento do crime. A suspeita é de que ela teria resistido ao assalto quando foi alvejada no rosto e morreu no local.

Os suspeitos roubaram a arma da vítima e fugiram a pé. Eles ainda não foram identificados ou localizados pela polícia.

Cynara era neta do ex-prefeito de Gaspar, João dos Santos, e esposa de Rudnei João de Souza, famoso veterinário catarinense de cavalos. As informações sobre o velório e o sepultamento ainda não foram divulgadas.

O filho do casal, José Felipe Cordeiro Souza, lamentou a morte da mãe nas redes sociais e elogiou a sua bravura. “Ela que fazia o possível e o impossível para os filhos e os netos, lutou bravamento para proteger os seus contra dois bandidos. Te amo de sempre pra sempre minha mãe, minha guerreira”, escreveu.

