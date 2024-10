Corpo de menino que desapareceu após se afogar com pai em Bombinhas é encontrado

Um pescador encontrou nesta quarta-feira, 23, o corpo do menino de 10 anos que desapareceu no mar em Bombinhas, no Litoral Norte. Ele e o pai morreram afogados na última sexta-feira, 18, na praia do Canto Grande.

Josué Rissardi, de 46 anos, e o filho, Arthur, eram naturais de Videira. Segundo familiares, as duas vítimas haviam entrado juntas no mar. Entretanto, ninguém soube falar sobre o momento em que se afogaram.

O pai foi retirado da água por guarda-vidas e chegou a ser atendido pela equipe de socorristas no mesmo dia, mas não sobreviveu.

A criança desapareceu no mar e foi encontrada em um costão nesta quarta, entre as praias de Quatro Ilhas e Retiro dos Padres. Segundo o Corpo de Bombeiros, o corpo foi retirado do local por um bombeiro que seguia as buscas durante a manhã com a moto aquática.

O corpo foi levado até a praia de Retiro dos Padres e deixado aos cuidados da Polícia Científica.

