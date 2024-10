Com recorde de público, 37ª Fenarreco gera lucro pelo terceiro ano consecutivo e valores serão investidos em outros eventos

O balanço da 37ª Fenarreco foi divulgado pela Prefeitura de Brusque em coletiva de imprensa na manhã desta terça-feira, 23. A festa gerou lucro de R$ 276.020,17. Os valores serão investidos em outros eventos públicos do município, como atrações de Natal e Páscoa. A Fenarreco registra lucro pelo terceiro ano consecutivo.

Os números foram apresentados pelo secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Valdir Walendowsky. Ele destacou os investimentos no pavilhão Maria Celina Vidotto Imhof executados para a edição deste ano e disse que a intenção é atrair mais eventos para o espaço.

“Fizemos investimentos no pavilhão para melhorar toda a infraestrutura, até porque sempre há novas exigências por parte da segurança, principalmente por parte do Corpo de Bombeiros”, relata o secretário de Desenvolvimento Econômico.

O prefeito de Brusque, André Vechi (PL), valorizou ainda os investimentos na segurança do evento, que foram dobrados neste ano. A 37ª edição da festa teve entrada gratuita, viabilizada pela lei Rouanet, e também contou com recorde de público.

Vechi projetou novas melhorias para as edições seguintes e afirmou que os problemas da festa foram contornados no decorrer do evento. Ele mencionou a dificuldade para entrar na festa no primeiro sábado, o que não se repetiu no fim de semana seguinte.

“Temos sempre que melhorar e aprender com outras festas da região, como Oktoberfest e Marejada. Temos que absorver as coisas boas e sempre melhorar para a edição seguinte”, comentou o prefeito. André Vechi também revelou o interesse em buscar a garantia de entrada gratuita na edição de 2025.

Fenarreco em números

Além do lucro de mais de R$ 270 mil, foram divulgadas informações sobre outras movimentações financeiras da festa. A arrecadação total da 37ª Fenarreco foi de R$ 5.627.589,48. As receitas da festa foram de R$ 2.672.724,98, e as despesas, de R$ 2.404.739,18.

As quantidades de alimentos consumidos também foram divulgadas: marreco recheado (2.633), buffet (12.399), eisbein (733), petisco alemão (226), porção marreco crispy (809), salsichas especiais (244), apfelstrudel (383) e torta alemã (672).

Foram consumidos mais de 43 mil litros de chope, sendo aproximadamente 63,3 mil copos da Germânia, 18,9 mil copos da Zehn, 13,1 mil copos da Faroeste e 12,2 mil copos da Barracuda. A quantidade de litros de chope consumidos leva em consideração o tamanho do copo.

Por fim, a prefeitura divulgou também que 1.490 pessoas estiveram envolvidas na festa, em todos os vários setores.

Assista agora mesmo!

Veja como foi chegar aos destroços do avião que caiu em Guabiruba em 1995: