Projeto de novo trevo da rodovia Antônio Heil é apresentado

Foi divulgado nesta segunda-feira, 21, o projeto da construção do novo trevo que liga a rodovia Antônio Heil com a rodovia federal BR-101, em Itajaí. O projeto foi apresentado durante uma reunião entre a empresa vencedora da licitação de construção com a Associação Empresarial de Brusque, Guabiruba e Botuverá (Acibr). O valor do contrato é de R$ 60, 4 milhões.

Representando a empresa Planaterra Terraplanagem e Pavimentação, responsável pela obra, esteve o proprietário Gerson de Borba Dias. No encontro, o empresário detalhou os processos.

Conforme ele, o projeto da implantação e pavimentação da interseção das rodovias tem uma extensão de cerca de 1,3 quilômetros. Está previsto também a construção de uma ponte sobre o rio Canhanduba II, com extensão de 40,4 metros, dois viadutos, de 210 metros cada, além de oito alças de acesso.

Na reunião, Gerson mencionou que não há complexidade para a realização da obra, mas por conta do grande fluxo de veículos que passam pelo local diariamente, é natural que haja um aumento das filas no trecho durante os trabalhos.

Confira um desenho do projeto do novo trevo:

novo-trevo-antonio-heil-eixos-do-projeto-3.pdf

Os serviços devem começar a partir das alças laterais do lado sentido Brusque, isso, para evitar prejudicar o trânsito e também por conta do espaço já estar desapropriado.

O proprietário da empresa ressaltou que o prazo para conclusão das obras é de 24 meses, porém, a intenção é que tudo fique pronto em 18 meses. O empresário também se comprometeu em disponibilizar para a Acibr o cronograma da obra, para que um acompanhamento dos trabalhos possa ser feito.

O presidente da Acibr, Marlon Sassi, destacou a importância de manter um contato próximo com a empresa responsável pela obra, que é fundamental para a região. “O objetivo de trazer o Gerson para a nossa reunião foi mostrar que a entidade está à disposição da empresa para o que ela precisar e também que vamos fazer o acompanhamento de cada etapa da obra, assim como já realizamos com outras aqui na nossa região”, pontuou.

Leia também:

1. Calor da semana em Brusque tem data para acabar; descubra quando

2. Obituário de Brusque, Guabiruba e Botuverá: falecimentos de hoje e dos últimos dias (21 a 23/10)

3. VÍDEO – Barata é encontrada dentro de feijão servido no restaurante da UFSC

4. Alta na busca pelo Ozempic para emagrecimento é sentida em Brusque; saiba mais

5. Hospital Azambuja inaugura unidade de Oncologia com presença do governador nesta sexta-feira

Assista agora mesmo!

Veja como foi chegar aos destroços do avião que caiu em Guabiruba em 1995: