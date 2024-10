Pai morre afogado e filho de 10 anos desaparece em praia de Bombinhas

Um homem de 46 anos morreu após se afogar na praia de Canto Grande, na manhã desta sexta-feira, 18, em Bombinhas. Ele nadava junto com o filho de 10 anos, que está desaparecido. Os eram naturais de Videira, no Oeste catarinense

De acordo com o Corpo de Bombeiros, ao chegarem no local, por volta das 11h50, encontraram o pai fora do mar, em grau 6 de afogamento. Ele havia sido retirado por guarda-vidas,

Segundo familiares, as duas vítimas haviam entrado juntas no mar. Entretanto, ninguém soube falar sobre o momento em que as vítimas se afogaram, “apenas perceberam quando a vítima já estava flutuando”, como consta no relatório dos bombeiros.

A equipe de socorristas realizou manobras de reanimação no homem, mas ele não sobreviveu. O óbito foi confirmado por um médico do Arcanjo-01. A vítima permaneceu no local aos cuidados da Polícia Militar até a chegada da Polícia civil.

Buscas

Em busca da criança de 10 anos, os guarda-vidas civis de serviço e voluntários de folga, iniciaram as buscas pelo filho do homem.

Foram realizadas varreduras superficiais por toda a área do local do afogamento e áreas adjacentes onde a vítima poderia ser encontrada.

O Arcanjo-01 também realizou buscas na praia em busca da vítima, porém não foi encontrada.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, no momento, uma guarnição de mergulhadores está fazendo buscas subaquáticas enquanto a moto aquática continua trabalhando com buscas superficiais.

