Professor é denunciado por abusar de alunos dentro de sala de aula em Blumenau

Um professor de uma escola de Blumenau foi denunciado por abusar de meninos dentro da sala de aula. As vítimas seriam de uma turma do 4º ano do ensino fundamental. O fato teria acontecido na EEB Professor Heriberto Joseph Muller, localizada no bairro Fortaleza.

De acordo com boletim de ocorrência recebido com exclusividade pela reportagem de O Município, uma professora estava aplicando as provas do Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação (CAEd) com as turmas matutina e vespertina deste acusado.

Durante a prova, ela teria presenciado algumas situações estranhas do professor com os alunos. Além disso, a mulher também relatou que “era nítida a diferença do tratamento com os meninos e com as meninas”.

Ainda segundo o B.O, a direção buscou imagens de câmeras da sala de aula e constatou os abusos contra os alunos. O caso teria acontecido em março. A direção relata que realizou a denúncia à Coordenadoria Regional de Educação.

Porém, na época dos fatos, conforme o B.O, o autor pegou atestado médico e ficou afastado até a última sexta-feira, 11. Nesta quarta-feira, 16, ele retornou normalmente à escola para lecionar.

Em conversa com a reportagem de O Município, uma professora ressaltou que não é a primeira vez que são informados abusos por parte deste professor.

A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Estado da Educação (SED), que informou que “assim que tomou conhecimento das acusações pediu o afastamento imediato do profissional e instaurou um processo administrativo disciplinar, que já foi respondido pelo suspeito”.

No momento, o processo está com a Procuradoria-Geral do Estado. O caso também está sendo investigado na vara criminal.

