Morador registra água suja de torneiras no bairro São Pedro, em Brusque

O morador do bairro São Pedro Gilmar Vieira registrou água suja das torneiras da residência na manhã desta sexta-feira, 18. A situação aconteceu na rua João Caetano e foi enviada ao jornal O Município por ele.

Gilmar conta que percebeu a coloração da água por volta das 11h, quando começou a preparar o almoço. “Pode ser uma manutenção na rede, mas não fomos informados”, diz.

Por fim, ele afirma que já registrou a situação outras vezes, mas que sempre havia equipes do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) trabalhando no local, o que, de acordo com ele, não ocorreu desta vez.

O que diz o Samae

A reportagem entrou em contato com a central de atendimento do Samae de Brusque para esclarecimento da situação.

A central informou que foram realizados serviços na rua Daniel Imhof, também no São Pedro, o que pode ter afetado a rede da rua João Caetano.

Por fim, a central afirmou que, como nenhum serviço foi feito na rua João Caetano, ao longo do dia a situação irá retornar a normalidade.

