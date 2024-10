Prefeitura de Brusque quer adquirir complexo do Sesi com apoio do governo do estado

A Prefeitura de Brusque tem a intenção de adquirir o complexo esportivo do Sesi, localizado na rodovia Antônio Heil, no bairro Santa Terezinha. A aquisição seria por meio do governo do estado, que compraria o complexo e cederia à prefeitura. O Sesi pertence à Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina (Fiesc).

O prefeito André Vechi (PL) afirma que pretende fazer do local um complexo para atender as modalidades esportivas de Brusque, tanto para treinos quanto para competições. A construção de novas quadras exclusivas para treinamento está no planejamento do poder Executivo.

A intenção segue modelo da recente aquisição do complexo do Sesi de Blumenau. O governo do estado compraria o complexo do Sesi de Brusque da Fiesc e posteriormente repassaria à prefeitura. Na prática, o Sesi seria municipalizado, sob administração do Executivo municipal.

“Queremos utilizar boa parte do espaço livre [do complexo] para construção de quadras para treinamento. Hoje, existe uma fila de espera para uso da Arena Brusque pelas equipes que representam o município. A ideia é que possamos construir quadras com dimensões oficiais, mas sem arquibancadas”, detalha o prefeito.

O objetivo do Executivo municipal é também contar com uma equipe multidisciplinar para atender os atletas no complexo. Ainda conforme o prefeito, a Prefeitura de Brusque custeará o transporte dos atletas para os treinamentos no Sesi.

Em coletiva de imprensa na abertura da 37ª Fenarreco, o governador Jorginho Mello (PL) foi questionado sobre o assunto pelo jornalista Rodrigo Santos. “Naquilo que o estado tiver condições de ajudar, ajudaremos. Não conheço o projeto, mas não me nego a discutir”, disse, em comentário breve.

André Vechi afirma que o primeiro contato que teve com o governador sobre o assunto foi durante o jantar de abertura da Fenarreco, após a entrevista coletiva concedida por Jorginho Mello. O prefeito relata que o governador orientou que a prefeitura fizesse um primeiro contato com a Fiesc para verificar se há interesse na venda.

“São etapas que precisam ser respeitadas e bem feitas para que o processo possa seguir. O nosso interesse é que essa aquisição se concretize, mas nosso papel é articular e viabilizar. Quem tem a caneta para querer vender é a Fiesc e quem tem o dinheiro para comprar é o governo do estado”.

Estádio para o Brusque

O Brusque Futebol Clube também deve se envolver no projeto da prefeitura de aquisição do Sesi e pode ser beneficiado com a municipalização. André Vechi afirma que vai convidar o presidente do Brusque, Danilo Rezini, para participar da reunião com a Fiesc.

A ideia é que um dos espaços dentro do complexo seja destinado a construção de um estádio para o Brusque. O prefeito diz que pretende viabilizar o espaço e eventualmente ter uma pequena participação na construção. Entretanto, reforça que não pode se comprometer com a construção completa e afirma que há outras prioridades.

