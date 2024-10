Essa semana ouvi a entrevista do prefeito eleito de Botuverá, Victor Wietcowsky. Nunca havia tido a oportunidade de ouvi-lo falar, mas aqui de longe estava torcendo por ele nessa eleição, porque precisamos cada vez mais de gente nova na política e pelo que havia ouvido de outras pessoas que o conhecem, as referências sempre foram as melhores possíveis.

Gostei bastante da entrevista, mas fiquei triste quando ouvi o que ele pensa sobre a construção da barragem de Botuverá. Pelas palavras dele a barragem não tem condições de ser feita no município pois não há estrutura para receber centenas de trabalhadores que vão atuar na obra, sendo que a cidade não tem estrutura de moradia para essas pessoas, nem de educação, nem de saúde e muito menos de segurança pública.

Realmente me fez repensar algumas coisas a respeito, um ponto de vista muito interessante. Temos que respeitar a opinião do prefeito eleito, entender que realmente são fatores preocupantes, mas infelizmente essa é uma visão muito pequena do que a barragem pode significar para toda a nossa região.

Mas vamos ficar aqui de longe na torcida para que ele tenha um excelente mandato e que ele mude a sua ideia a respeito desse assunto. Dito isto, no dia da entrevista me lembrei de um texto que escrevi aqui no Papo de Bar do dia 26 de julho de 2019 e que deu muito bafafá, principalmente em Botuverá. Segue essa visão, lembrando que isso não é real, mas…

Tive uma visão…

O ano é 2040. Brusque tem um novo balneário para curtir seus momentos de lazer: a barragem de Botuverá. Um grupo de empresários da região construiu, ao redor da barragem, o maior resort de praia fora da praia do mundo. Um hotel luxuoso foi construído com tudo que o brusquense gosta: muito granito, piscinas térmicas,

apartamentos grandes com vista para a barragem, garagem para oito carros por

apartamento, café da manhã abundante, vinte e seis refeições diárias entre o café e o assalto à geladeira da madrugada, recreadores 48 horas por dia para as crianças, pesque-pague onde o hóspede pesca sentado na mesa tomando cerveja e petiscando, torneios diários de bocha, cacheta, truco e canastra, sistema de segurança importado de Israel para exterminar maruins, borrachudos, pernilongos e afins, agência própria de troca de cheques dentro do hotel para comodidade dos hóspedes, trilha de jeep com e sem lama, passeios a cavalo, área coberta exclusiva para fazer costela fogo de chão com gaúcho metido a assador incluso, oficinas diárias de fazer churrasco, comida italiana e frutos do mar, missa todos os dias com padres cantores famosos, marina 24 horas, nos finais de semana presença do barco flutuante do Caixa D’Aço para animar o pessoal das lanchas, espaço para estacionamento de 36 helicópteros, enoteca com sommelier francês premiado que casou com ex-freira de Nova Trento, pista de snowboard com neve trazida de São Joaquim pelas carretas de Botuverá que levam calcário para a região e voltam com neve, faculdade mundial de jet sky com aquele Lenzi cabeludo lá de Jaraguá do Sul, escolinha de futsal com Falcão, piscinas de ondas importadas do Havaí com aulas presenciais do Gabriel Medina e Teco Padaratz, e o principal, hotel todo equipado com detector de gente ruim, um sistema que integra SERASA, registro de imóveis, OAB, secretaria paroquial da Igreja Matriz e comentários abalizados da dona fifí fofoqueira da rua, não tem erro, só entra gente boa!

Ricos & Famosos

Além do hotel, os empresários construíram também o maior condomínio de ricos da América do Sul. É um conjunto de 47 mansões nos mesmos moldes da casa do Michael Jackson em Neverland. Uma Jurerê Internacional feita por Oscar Niemayer psicografado direto do além pelo médium que recebe o Chico Xavier. Nesse condomínio os empresários fizeram também uma escola cinquilingue: a única do Brasil. As crianças com seis anos já falam inglês, espanhol, alemão, bergamasco e mandarin, além do português formal da década de 50.

Mickey Mouse

A caverna de Botuverá foi vendida para a Disney e em parceria com os americanos, lá foi construído o maior parque dentro de cavernas do mundo. Destaque para a montanha russa noturna do Batman, atração principal do parque. Segundo dados da própria empresa, é a maior atração da Disney fora de Orlando, na Flórida. O prato principal do parque é o hamburguer de polenta com galinha, sucesso mundial!

Route Botuverá

Com o dinheiro da venda da caverna, a prefeitura de Botuverá construiu a Beira-Rio de Brusque até Botuverá: maior obra da história das duas cidades. Primeiro detalhe importante: dos dois lados do rio. Segundo detalhe importante: com o dinheiro que sobrou fizeram também a rodovia do cimento, que liga Botuverá à Vidal Ramos, obra muito importante, pedida pela população há milhares de anos e que liga a cidade ao Alto Vale do Itajaí. Com toda essa infra-estrutura, Botuverá já é a maior cidade turística do estado ultrapassando Florianópolis e Balneário Camboriú. Muitas empresas estão se transferindo para Botuverá em busca de qualidade de vida.

Bergamasca

A tradicional Festa Bergamasca já é a maior festa do estado, ultrapassando a Oktober em quase 500 mil pessoas, deixando os “alemão” tão revoltados a ponto de proibirem a circulação de caminhões de Botuverá na cidade. A última Rainha da Terceira Idade da Festa Bergamasca foi a Gisele Bundchen, umas das primeiras moradoras do condomínio de milionários criado na cidade e grande embaixadora do lugar. O sucesso da festa é tão grande que é limitado o número de ingressos em 75 mil pessoas por dia, por causa dos animais silvestres que não podem conviver com tanto barulho. Falando em animais, a cidade foi eleita pelo Greenpeace a Cidade Oficial do Tatu e o Município Amigo da Paca, pelo trabalho de preservação desses animais na região.

Conclusão

E veja bem, isso tudo aconteceu só porque construíram a barragem em Botuverá…

Pensem, por favor!

“Morar no exterior é bom, mas é uma m… Morar no Brasil é uma m…, mas é muito bom.”