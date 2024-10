Polícia Militar encontra foragido dentro de banheiro de residência no São Pedro, em Brusque

Um foragido da Justiça foi encontrado dentro do banheiro de uma residência no bairro São Pedro, em Brusque, na noite da quinta-feira, 17. O caso aconteceu por volta das 18h50.

Segundo o relatório da PM, a equipe recebeu a informação do paradeiro do homem, de 28 anos. Ele já teria fugido da equipe no passado durante uma abordagem.

O proprietário da residência autorizou a equipe a entrar na casa e encontrar o homem. Ele estava escondido dentro do banheiro.

Ele tinha um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas e receptação. Diante dos fatos, ele foi levado ao Presídio Regional de Brusque.

