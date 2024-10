Os moradores de Brusque e das demais cidades no Vale do Itajaí Mirim, que planejam atividades ao ar livre neste fim de semana, devem estar atentos às condições climáticas previstas.

Neste contexto, um sistema de baixa pressão sinaliza trazer chuva à região já nesta sexta-feira, com expectativa de precipitações entre o decorrer da tarde em direção à noite, afetando também parte do sábado.

Entretanto, as previsões para domingo são mais otimistas, apontando ao retorno do sol e à retomada de um padrão climático mais estável.

O especialista Ronaldo Coutinho, da Climaterra, gentilmente compartilhou um boletim esclarecedor, agregando detalhes abrangentes sobre o tema em questão.

Confira as informações na nota, que está exposta logo após a foto.

O tempo no fim de semana

Boletim: Climaterra >>

As informações deste boletim têm como objetivo esclarecer as condições climáticas esperadas para o fim de semana em Brusque e toda a região.

Começamos por esta sexta-feira, recomendando a todos que planejam atividades ao ar livre para aproveitarem bem o turno da manhã e boa parte da tarde.

É nesse período que o sol ainda deve aparecer, embora acompanhado de uma quantidade moderada de nuvens.

As temperaturas podem, então, alcançar entre 24°C e 26°C, não descartando picos excedendo esse patamar.

Contudo, é importante que os organizadores de eventos externos fiquem atentos.

Isso porque um sistema de baixa pressão sinaliza trazer chuva, especialmente a partir do meio da tarde em direção à noite, com maior probabilidade durante o período noturno.

O tempo mais instável, a princípio, deverá se estender até parte do sábado, diante da manutenção do risco de chuva, principalmente pela manhã.

No entanto, as previsões mais recentes indicam que, a partir da tarde, o clima deverá se estabilizar com o retorno gradual do sol.

Fim de semana e a volta do sol

Quanto ao domingo, as notícias são mais otimistas para quem tem atividades externas programadas.

As previsões indicam aberturas de sol mais prolongadas, com o risco de chuva limitado à madrugada e às primeiras horas da manhã e ao período noturno.

Sob a promessa do sol aparecer, o padrão térmico deve se manter agradável ao longo do dia, com temperaturas variando entre 24°C e 27°C.

Previsão sob monitoramento

Essas são as informações que temos até o momento, baseadas nas atualizações mais recentes dos modelos meteorológicos.

É sempre bom lembrar que as previsões podem sofrer alterações à medida que novas informações são incorporadas.

*Com informações: Climaterra

O tempo na madrugada

A partir de agora, as informações meteorológicas envolvendo todo o Vale do Itajaí-Mirim se concentram na madrugada que passou.

A tabela abaixo então apresenta o levantamento das temperaturas mínimas registradas logo após o romper da aurora desta sexta-feira, destacado em vermelho.

Entre meia-noite e primeiras horas do dia não houve registro de chuva na região, como indicado em azul.

Os dados apurados correspondem a cada local descrito em anexo.

