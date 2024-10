Samae finaliza obras de elevatória de água dos bairros Bateas e Volta Grande

O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) de Brusque finalizou o conjunto de obras e melhorias na elevatória de água tratada (EAT) da região dos bairros Bateas e Volta Grande.

Para a obra, foi investido um valor de R$ 600 mil, oriundos da autarquia.

Anteriormente, as bombas da EAT do Bateas possuíam 15cv de potência, com capacidade para recalque de 37m³/h, a uma altura de 70 metros. A construção da nova elevatória, com bombas de 75cv, possibilita hoje uma capacidade de recalque de 100m³/h, a uma altura de 110 metros.

De acordo com o Samae, o objetivo é promover um abastecimento contínuo à população, sem as perdas que existiam nos horários de pico, além de uma maior agilidade na recuperação do abastecimento nos eventos de interrupção por manutenção ou falha. Problema era relatado com frequência por moradores da região.

“A nova elevatória vai contar ainda com gerador de energia para que nos momentos de falta da concessionária ela possa continuar operando e abastecendo a população. O Samae implantou também uma nova adutora de 250mm, com uma extensão de 2.500 metros até a Rodovia Ivo Silveira”, disse a autarquia, via Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Brusque.

O diretor-presidente do Samae, Cláudio Adão Pereira, explica que foi implantada uma nova rede de água de 250mm, além de melhorias nas bombas, aumentando a vazão e pressão naquela região, “que é uma das que mais crescem em Brusque”.

