VAR não pôde traçar linhas de impedimento durante partida entre Brusque x Ituano, diz árbitro

O árbitro de Brusque 1×0 Ituano, Lucas Paulo Torezin, divulgou em adendo da súmula de jogo que não foi possível contar com a análise do Árbitro Assistente de Vídeo (VAR) para a verificação de lances de impedimento durante a partida. O motivo é a localização das câmeras no estádio Augusto Bauer.

De acordo com o documento, assinado pelo árbitro, não foi possível utilizar as linhas virtuais por conta de problemas técnicos relacionados à estrutura em que as câmeras estavam instaladas. Torezin fez os seguintes apontamentos:

a) Posição das câmeras 6 e 7 (impedimento) muito baixas, não conseguindo traquear [rastrear] as linhas do campo;

b) Sem condições também para fazer a triangulação, para definição do ponto de referência dos jogadores;

c) O sistema não conseguiu identificar a linha lateral do campo do lado oposto às câmeras;

d) Estrutura metálica em que foram instaladas as câmeras balançavam com a movimentação da torcida e também com o vento, deixando a imagem da transmissão e consequentemente do VAR tremidas.

Reforço da cabine

O Brusque volta a jogar no Augusto Bauer às 19h desta sexta-feira, 18, contra o CRB, pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Um vídeo que já circula nas redes sociais mostra diversas pessoas na arquibancada metálica do estádio, local onde fica a cabine destinada para a transmissão das partidas. As pessoas do vídeo aparecem pulando próximo da cabine, simulando a torcida, para testes de tremor na exibição das imagens.

As estruturas de duas cabines metálicas foram reforçadas. Ainda não há informações sobre a questão do VAR para a partida desta sexta.

