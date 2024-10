Após queda de cinco metros, idoso morre em Benedito Novo

O idoso Evaldo Persuhn, de 73 anos, morreu após sofrer uma queda de aproximadamente cinco metros em Benedito Novo na última quinta-feira, 17.

O Corpo de Bombeiros Militar de Benedito Novo foi acionado para o atendimento de uma ocorrência de morte acidental ocorrida na rua Irmão Mansueto, bairro Santa Maria, em Benedito Novo.

Ao chegar no local, a equipe dos bombeiros relatou que o homem estava limpando o terreno próximo à sua casa, quando sofreu uma queda de um local íngreme, de aproximadamente cinco metros de altura. A queda aconteceu devido a um deslizamento de terra que ocorreu próximo do local onde a vítima estava. O homem morreu no local.

A Polícia Científica e Polícia Civil também estiveram no local. Além disso, um boletim de ocorrência foi registrado.

Evaldo deixa a esposa, cinco filhos e oito netos. O velório aconteceu na Capela Mortuária Jardim da Saudade, no Centro de Benedito Novo.

Leia também:

1. GALERIA – Céu nublado rouba o brilho da superlua, mas não das fotos noturnas de Brusque

2. Há mais de 40 anos na profissão, pediatra Angela Maria dos Santos Oliveira atende três gerações de crianças em Brusque

3. Morador registra água suja de torneiras no bairro São Pedro, em Brusque

4. Identificado banhista que morreu atropelado por lancha em Balneário Camboriú

5. Último fim de semana da Fenarreco: confira sete coisas para fazer no fim de semana em Brusque e região

Assista agora mesmo!

Como o atentado de 11 de setembro quase afetou abertura do Alivia Cuca, famoso bar de Brusque: