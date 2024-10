Eleição de 2024 é marcada por influência de governadores nos resultados eleitorais

Fenômeno

Analistas dizem existir muitos fenômenos que se juntaram na eleição municipal deste ano. Um deles, contudo, se destaca pelo seu ineditismo em tempos políticos recentes. Na direita, o que viu foi a volta dos governadores, como Jorginho Mello, Ratinho Junior, Ronaldo Caiado, Tarcísio de Freitas e Elmano de Freitas influindo diretamente no saldo das urnas, tanto no primeiro como no segundo turno das eleições municipais. Vitoriosos, os cinco.

Estaca zero

Caroline de Toni (PL-SC), presidente da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados, tinha tudo pronto para pôr em pauta, ontem, o projeto de lei de anistia dos envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023. Mas eis que o escorregadio presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), decidiu criar uma comissão especial para debater o tema. Enquanto isso ganha tempo para “negociar” seu futuro político, em todos os sentidos do verbo.

Tentativa de fraude

Impressionante: mais de 5,3 milhões de tentativas de fraude via celular ou cartões de crédito foram evitadas no primeiro semestre deste ano, revela o Serasa Experian. Média foi de uma ocorrência a cada três segundos no Brasil. São Paulo ficou em primeiro no ranking com 27,6% dos registros, mas SC não ficou tão longe assim: 4,2%, em sexto.

População oculta

Triste isso. Conforme o Tribunal Superior Eleitoral, 166 pessoas que declararam ter deficiência disputaram os comandos de prefeituras, das quais 24 eleitas no primeiro turno e nenhuma no segundo. Estatísticas do TSE também mostram que 4.696 candidatos ao cargo de vereador declararam ter deficiência e, desse total, somente 388 foram eleitos, o que representa 8,27% de pessoas com deficiência eleitas nas câmaras municipais de alguns dos 5.570 municípios brasileiros.

Lido, alhures

“É necessário acabar com essa polarização entre o tenente reformado como capitão, quando era para ser expulso, e o ex-presidiário. Um se alimenta do outro e um é pior que o outro. A quem interessa manter essa polarização? Não sabem o mal que trazem ao País”. Pensando bem…

Paradeiro

A surfista Tatiana Weston-Webb – medalhista de prata nas Olimpíadas de Paris – anunciou oficialmente sua decisão de investir em Garopaba, não apenas como lar, mas também como ponto central para seu treinamento e desenvolvimento profissional.

Inclusão

Mais de 600 jovens que vivem em serviços de acolhimento de SC participam, hoje, de formaturas em 12 cidades do Estado para receber certificados de cursos profissionalizantes. Todos fazem parte do belo Programa Novos Caminhos, feito em parceria entre a Fiesc, TJ-SC e Associação Catarinense de Magistrados. Desde sua criação, em 2013, o programa viabilizou 14,7 mil matrículas em educação básica e cursos profissionalizantes, 1,6 mil atendimentos psicológicos e odontológicos, além de gerar 1,7 mil empregos. Ao todo, 7,5 mil crianças, adolescentes e jovens já passaram por ele.

Cepon 50 anos 1

O Centro de Pesquisas Oncológicas (Cepon), referência nacional no tratamento de câncer e centro de referência da Organização Mundial da Saúde para medicina paliativa no Brasil, com sede em Florianópolis, celebra 50 anos de história com uma notícia que reafirma seu compromisso com a saúde: a expansão de sua estrutura física. Unidade da Secretaria de Estado da Saúde, sob gestão da Fahece, anuncia investimentos em uma nova fase de crescimento, focada em aprimorar ainda mais o atendimento oncológico e oncohematológico, além dos cuidados paliativos.

Cepon 50 anos 2

As obras, que já estão em andamento, têm previsão de conclusão para o primeiro semestre de 2025. Entre as principais melhorias, destacam-se a ampliação do laboratório de anatomia patológica, a criação de novos consultórios e a expansão de leitos hospitalares. Essas ações são respostas à crescente demanda por um atendimento especializado e humanizado, reforçando seu papel como uma instituição comprometida em “tratar bem a vida”.

Massa falida

Tradicional empresa paranaense de transporte rodoviário, a Pluma teve sua falência decretada em agosto deste ano. Os bens, que estão localizados no Paraná, SC e Rio Grande do Sul, serão leiloadas no próximo dia 22 de novembro, com lances iniciais variando de R$ 290 mil a R$ 21 milhões.