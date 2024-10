Vereador eleito em Brusque abre processo seletivo para contratar assessor parlamentar

O vereador eleito Felipe Hort (Novo) anunciou nesta segunda-feira, 29, a abertura de um processo seletivo para contratar um assessor parlamentar. A ideia é que o candidato vencedor exerça a função como chefe de gabinete. A formação em Direito é obrigatória. Felipe assumirá o mandato na Câmara de Brusque em janeiro de 2025.

O salário é de aproximadamente 5,5 mil. Os interessados poderão se inscrever na plataforma do Instituto Libertas, órgão ligado ao Novo que auxilia os políticos do partido em diversos aspectos. As inscrições estarão abertas até o dia 5 de novembro.

Clique aqui e saiba como se inscrever.

Na prática, cada vereador tem direito a nomear um assessor parlamentar de livre escolha e função. Felipe Hort, por decisão pessoal, optou por abrir um processo seletivo para contratar o profissional que atuará como chefe de gabinete.

“Em nosso plano de mandato, uma das primeiras propostas para um mandato eficiente era a contratação de um assessor por meio de processo seletivo. Essa prática já acontece em inúmeras cidades cujos mandatários do Novo preferem receber currículos para a contratação de um profissional técnico e não por indicação puramente política”, afirma o vereador eleito.

Ele diz ainda que o profissional contratado precisa possuir sabedoria jurídica e atuar na organização e planejamento estratégico do gabinete. Caso o candidato contratado seja advogado, será necessário se afastar das atividades.

Felipe Hort foi eleito vereador nas eleições de 6 de outubro com 1.149 votos, o nono mais votado. O parlamentar eleito dividirá a bancada do partido Novo com Rick Zanata, que foi reeleito para o cargo.

