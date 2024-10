Confira os vencedores do Festival da Canção de Brusque

A noite de terça-feira, 29, foi de muita música no teatro do Centro Empresarial de Brusque (Cescb). Os dez finalistas do Festival da Canção de Brusque subiram ao palco para mostrar a potência do talento musical regional.

O grande vencedor da noite foi Andrei Freitas, com a música “Será que eu posso te buscar”, que conquistou o primeiro lugar e levou para casa o prêmio de R$ 4,5 mil.

Vini Lake ficou em segundo lugar, com a música “Me leva”, recebendo R$ 3 mil, enquanto a Banda Pororoca, com a música “Espectro do Lumiar”, garantiu a terceira colocação, com um prêmio de R$ 2 mil.

Evento

Andrei revela que sabia do potencial dos concorrentes e tentou não criar expectativas antes do evento.

“Foi minha primeira participação em um festival da canção e fiquei muito feliz pela oportunidade de participar da etapa final. Não estava criando expectativas de premiação, conhecia boa parte dos artistas, que também estavam participando, e sabia do potencial de todos nós”.

Composição

Ele conta que a música que escolheu para concorrer foi composta em 2021. “A composição escolhida foi um recente lançamento meu, ‘Será que eu posso te buscar?’ e é uma música melancólica, que defino como um ‘prenúncio de um fim’”.

Além dos três primeiros colocados, o festival também premiou destaques individuais. A cantora Francine Cavalheiro Carbonera foi eleita a melhor intérprete, recebendo R$ 700 em premiação.

O prêmio de melhor instrumentista foi para João Lopes, e de melhor letra para Nando Pessoa. Ambos receberam R$ 700, cada como prêmio.

Promovido pela Fundação Cultural de Brusque, o evento, que tem como principal objetivo incentivar e valorizar a música autoral da região, entregou um total de R$ 11,6 mil em prêmios, além de troféus aos vencedores. As canções, todas inéditas e em português, apresentaram uma diversidade de estilos.

Confira os vencedores:

Melhor letra: Nando Pessoa

Melhor instrumentista: João Lopes

Melhor intérprete: Francine Cavalheiro Carbonera

Terceiro colocado: Banda Pororoca

Segundo colocado: Vini Lake

Primeiro colocado: Andrei Freitas

