Adolescente de 16 anos com deficiência é estuprado na rodoviária de Navegantes

Um adolescente, de 16 anos, com deficiência foi estuprado por um homem na rodoviária de Navegantes na segunda-feira, 28. O crime aconteceu por volta das 12h30.

Quando a Polícia Militar chegou no local, uma mulher informou que o autor do crime havia fugido do local. Os policiais tiveram conhecimento de onde ele estaria e foram até lá.

O homem, de 59 anos, foi detido por outra pessoa. A mulher informou que estava na rodoviária esperando um ônibus, sentada ao lado de uma adolescente. O irmão dela estava em frente a um homem.

Deficiência

É dito no relatório que os funcionários da rodoviária sabem que ambos possuem deficiência intelectual e frequentam a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae).

A mulher percebeu que o homem saiu do local e, em seguida, o adolescente também. Ele estranhou a demora de ambos, pois o ônibus já havia chegado.

Nesse momento, ela viu que ambos haviam entrado no banheiro. Ela foi até lá e viu roupas caídos no chão, então começou a gritar pelo menino. Ambos saíram do local após isso.

Estupro do adolescente com deficiência em Navegantes

O adolescente afirmou aos policiais que foi abusado pelo homem. A Assistente Social, confirmou que os adolescentes possuem deficiência intelectual moderada e que fazem acompanhamento na Apae há mais de 10 anos.

Diante dos fatos a equipe realizou um boletim de ocorrência e todos foram levados para a Delegacia de Polícia.

