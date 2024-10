A previsão do tempo para esta quarta-feira, direcionada a Brusque e às demais cidades situadas no Vale do Itajaí-Mirim, sinaliza vigilância no que diz respeito às atividades externas.

Isso porque a umidade marítima promete impor sua influência, trazendo risco de chuva a qualquer momento do dia, sem um horário específico para ocorrer, portanto.

Embora estejam previstos alguns períodos de melhoria, as aberturas de sol tendem a ser constantemente inibidas pela presença de nuvens.

O especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, gentilmente compartilhou um boletim informativo com detalhes abrangentes e esclarecedores sobre o tema.

A nota completa, emitida pelo profissional, pode ser conferida logo após a foto.

O tempo na quarta-feira

*Boletim: Climaterra >>

Aos moradores de Brusque e de toda a região, que planejam atividades externas nesta quarta-feira, recomendamos ficar atentos às condições meteorológicas previstas.

A umidade marítima, promete assim, impor sua influência, aumentando o risco de chuva a qualquer momento do dia.

Embora bons momentos de melhoria estejam previstos, as aberturas de sol tendem a ser constantemente ofuscadas devido à cobertura de nuvens trazidas por este sistema meteorológico atuante.

Diante dessa expectativa de instabilidade, os termômetros sinalizam temperaturas ficando em um patamar não indo muito além de 26 a 27°C.

O tempo na quinta-feira

As projeções para quinta-feira mostram que a umidade marítima continuará, então, influenciando o tempo em Brusque e região.

Portanto, quem planeja atividades externas deve permanecer vigilante, pois a probabilidade de chuva permanece.

Novamente, alguns períodos de melhoria são esperados, mas as aberturas de sol serão breves, devido à manutenção da presença de nuvens.

As temperaturas devem se manter em uma faixa estável, sem indicar um aquecimento expressivo, variando entre 24°C e 27°C.

Esses valores podem se ajustar para mais ou para menos, dependendo da intensidade da exposição solar

Monitoramento

Estas são as informações mais recentes com base nas atualizações dos modelos meteorológicos.

Enfatizamos sempre que os simuladores estão sujeitos a mudanças contínuas à medida que novas informações são incorporadas.

Continuaremos, pois, monitorando e trazendo atualizações relevantes para esta renomada coluna sempre que necessário.

O tempo na madrugada

Dando continuidade à edição desta quarta-feira, seguimos com informações sobre as condições do tempo.

Desta vez, destacamos o monitoramento então realizado durante a madrugada na região de Brusque.

A tabela a seguir apresenta as temperaturas mínimas registradas logo ao amanhecer de hoje, para cada local especificado em vermelho).

A apuração também apresenta os volumes de chuva registrados entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme destacado em azul.

Fotos dos leitores

Para encerar com chave de ouro, não perca as incríveis fotos então enviadas por nossos leitores.

Cada imagem revela a essência única do amanhecer desta quarta-feira em cada local mencionado nas legendas.

Mergulhe nessa seleção inspiradora e aprecie cada detalhe capturado.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 15

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 14

