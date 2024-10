Em um cantinho esquecido no tempo, onde o silêncio reina e a natureza mantém sua força intacta, encontra-se o Taquaruçu, um pedaço de história no extremo sul de Brusque, próximo à divisa com o município de Nova Trento.

Esta localidade do bairro Cedro Grande, que décadas atrás abrigava uma comunidade vibrante, hoje guarda apenas as lembranças de um passado movimentado.

Memórias em Brusque

Desde o início da década de 1990, as famílias que ali viviam começaram a partir, transformando a paisagem social do Taquaruçu, que hoje conta apenas com sítios e chácaras onde poucos moradores ainda preservam a tranquilidade do local.

Apesar do êxodo, que alterou o perfil do lugar, um símbolo daquele tempo ainda permanece atuando como verdadeiro guardião da memória, sendo a icônica Igreja Nossa Senhora de Fátima

Construída em 1986, essa capelinha, com sua arquitetura simples e charmosa, é o ponto de convergência das lembranças de Tarcísio Raiser e sua esposa, Maria de Fátima.

Eles dedicam-se a cuidar da igreja, mantendo-a viva como um tributo aos dias em que o vilarejo, então, fervilhava de vida.

Emocionado, Tarcísio relembra os tempos em que, ao lado da igreja, funcionava uma escolinha, quando as crianças do entorno aprendiam e brincavam, e onde casamentos e festas enchiam o ar de alegria.

Natureza e lazer em Brusque

Atualmente, essa igrejinha do Taquaruçu ainda é parada obrigatória para ciclistas, cavaleiros e trilheiros, que, nos fins de semana em especial, buscam um momento de paz e lazer no interior.

Ao atravessar essas paisagens quase intocadas, os visitantes são recebidos pelo som das cachoeiras e dos córregos que serpenteiam entre as rochas e pelo verde das montanhas que abraça a igrejinha.

É como se o lugar guardasse, em sua simplicidade, o poder de renovar as energias de quem por ali passa.

Refúgio de memórias

Assim, entre a nostalgia e a beleza natural, Taquaruçu oferece um refúgio singular, onde a história e a natureza se entrelaçam.

Esse recanto parece preservar, em cada detalhe, o eco de uma vida que, embora tenha mudado, ainda vive nos corações daqueles que valorizam o interior.

As memórias que ele guarda, pois, são preciosas.

É um lugar onde o tempo pode ter passado, mas a essência permanece, convidando todos a se reconectarem com suas raízes e a deixarem-se envolver pelo encanto do interior.

Galeria após anúncios

Taquaruçu em fotos

Para finalizar esta pauta de maneira esplêndida, convidamos você a explorar uma belíssima galeria de fotografias, retratando então com precisão, a narrativa apresentada.

As imagens, capturadas neste radiante sábado, 26, ensolarado em Brusque, revelam o charme singular d Taquaruçu e o tornam ainda mais atraente.

Aprecie cada clique e deixe-se envolver pela essência deste encantador recanto.

*Créditos das imagens: Ciro Groh/O Município >>

