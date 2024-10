VÍDEO – Câmera registra pai e filha em assalto a motorista de aplicativo em Blumenau

Uma câmera de monitoramento instalada dentro do carro registrou o momento em que um homem e sua filha, de 14 anos, roubaram um motorista de aplicativo em Blumenau. O crime aconteceu na madrugada deste sábado, 26.

Conforme as imagens, o homem estava no banco do passageiro quando, em posse de uma arma, começou a fazer ameaças ao motorista. No vídeo, é possível vê-lo afirmando que quer o carro e o dinheiro.

“Tu tens família, eu também tenho. Tu não queres morrer, eu também não quero. Só quero o carro e o dinheiro”, diz o homem. O assaltante ainda ordena que o motorista tire uma corrente e forneça a senha do celular.

A filha do assaltante estava no banco de trás e não fala durante o crime. Porém, em determinado momento, ela tira o que parece ser uma faca de dentro de uma mochila que estava com o pai dela.

Pai e filha são detidos após roubarem motorista

O homem e a filha foram detidos ainda na madrugada deste sábado, 26, após roubarem o motorista de aplicativo em Blumenau. O crime aconteceu por volta das 2h. A vítima, um homem de 23 anos, relatou à Polícia Militar que, durante a corrida, foi rendido pela dupla, na altura do bairro Vorstadt.

O homem portava uma arma de fogo. Eles levaram o carro do motorista, um Polo, duas correntes prateadas, dois celulares e aproximadamente R$ 200. Em buscas, o veículo foi localizado no mesmo bairro. Após contato com a Central de Plantão Policial, o automóvel foi liberado para o proprietário.

Poucas horas depois, por volta das 5h30, pai e filha foram encontrados. Na casa usada por eles, foram localizados alguns pertences da vítima, inclusive a chave do automóvel roubado.

Assista ao vídeo:

