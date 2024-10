Torneio da Amizade: disputa de canto de pássaros acontece em novembro em Brusque

A 20º edição da disputa de canto de pássaros brusquense, o Torneio da Amizade, irá acontecer no dia 17 de novembro, um domingo. O evento acontecerá no pavilhão da Fenarreco. O fechamento da roda será às 8h.

Em 2023, os concursos haviam sido suspensos pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) devido à proliferação da gripe aviária no Brasil. Na época, o Torneio da Amizade era considerado o maior torneio de canto de pássaros do país.

Em julho, a Secretaria da Agricultura e Pecuária de Santa Catarina (SAR) liberou o retorno das competições de cantos de pássaros no estado.

Competição

As aves ficam divididas em rodas, separadas por espécies. Os próprios competidores são responsáveis por marcar em uma ficha quantas vezes cada pássaro cantou no período de dez minutos.

Cada competidor avalia o canto de um pássaro que não é o seu, para garantir um julgamento justo. Nas rodas, fiscais do clube circulam durante o período de marcação e também há um juiz.

No fim da classificatória, os pássaros que cantam mais vezes durante o período estipulado de marcação avançam para a fase final. Na marcação final, os melhores de cada espécie recebem um troféu.

Confira as modalidades:

40 troféu fibra de Coleiro

40 troféu fibra de Trinca Ferro

20 troféu fibra de Azulão

20 troféu fibra de Canário

15 troféu fibra Bico de Pimenta

15 troféu fibra Coleiro Pardo

10 troféu canto livre Coleiro

10 troféu canto livre Curió

15 troféu fibra Tiziu

Inscrição

As inscrições podem ser feitas pelo site passaros.org no período do dia 3 de novembro, às 13h, até o dia 14, às 14h. O valor da inscrição é R$ 60.

Para participar do evento é necessária a relação de pássaros atualizada e o Guia de Transporte de Animal (GTA).

