Cinco pessoas morrem após avião que partiu de Florianópolis cair em São Paulo

Cinco pessoas morreram após um avião de pequeno porte cair durante uma tempestade na tarde desta quarta-feira, 23, no interior de São Paulo. O avião havia saído de Florianópolis e caiu em uma área de mata em Santa Branca. A causa do acidente ainda não foi confirmada.

Em nota, a Abaeté Aviação, empresa de táxi aéreo responsável pela aeronave, confirmou que as vítimas eram comandante, piloto, médica, enfermeiro e mecânico da empresa. Eles atenderam uma demanda de transporte aeromédico em Santa Catarina e retornavam para a Belo Horizonte, decolando às 16h50.

Queda do avião que partiu de Florianópolis

Segundo a Força Aérea Brasileira (FAB), a aeronave, modelo Xingu E121, prefixo PTMBU, sumiu dos radares de monitoramento às 18h39min. As equipes de resgate encontraram os destroços do avião apenas às 23h e isolaram o local para identificação dos corpos.

As vítimas estão em meio aos destroços do avião. Os agentes da Polícia Técnica Científica e do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) serão os responsáveis pela retirada dos corpos. Todos serão encaminhadas ao Instituto Médico Legal (IML). Nenhuma identidade foi revelada.

Confira a nota:



“A Abaeté Aviação confirma a queda do avião modelo Xingu E121, prefixo PTMBU, às 18h39 do dia 23, na divisa entre as cidades de Paraibuna e Santa Branca (SP).

Na aeronave, estavam cinco pessoas, todos colaboradores da empresa: comandante, piloto, médica, enfermeiro e mecânico. Trata-se de um voo de traslado que retornava de Florianópolis (SC) em direção a Belo Horizonte (MG), decolando às 16h51.

Segundo informações das autoridades locais, a aeronave foi encontrada, sem sobreviventes. A empresa está acolhendo as famílias e oferecendo todo o suporte necessário nesse momento de dor.

A causa do acidente ainda é desconhecida. A empresa está trabalhando junto às autoridades de investigação de acidentes e oferecendo toda a assistência possível neste momento difícil.”

