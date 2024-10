Uma mulher de 21 anos denunciou casos de assédio sexual e ameaças cometidas pelo chefe em um posto de combustíveis de Guaramirim. O homem, de 49 anos, foi detido na noite desta sexta-feira, 25.

Segundo a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada por volta das 19h15, em um posto de combustíveis às margens da BR-280. Ao chegar no pátio do posto, os policiais foram recebidos pela vítima, que estava acompanhada do namorado.

A mulher estava em visível estado de abalo emocional e chorando, conforme relatório policial. Ela relatou que estava atendendo um cliente no balcão quando seu chefe passou e apalpou suas nádegas.

A vítima também afirmou que o homem sempre ameaçava demiti-la se falasse sobre a situação com alguém. Os casos de assédio ocorriam há mais de um ano.

Ainda conforme relato da jovem, ela está em tratamento psiquiátrico devido à situação e nunca denunciou antes por medo. Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão. Os envolvidos foram conduzidos para a delegacia para os procedimentos cabíveis.

