Mais de 800 pessoas participam da Corrida do Bem Sesi+Saúde em Brusque

A etapa de Brusque das Corridas do Bem Sesi+Saúde foi realizada no fim da tarde deste sábado, 26, reunindo mais de 800 pessoas nas provas de 5 e 10 quilômetros, além da caminhada e da Corrida Kids, destinada a crianças. Com as participações, foram arrecadados mais de R$ 10 mil para a Ação Social da Paróquia São Luiz Gonzaga. É a primeira vez que o evento é realizado desde a pandemia de Covid-19, encerrando um hiato de quase cinco anos.

O trajeto começou no Centro Esportivo do Sesi e seguiu rumo à avenida Beira Rio. Quem participou dos 5 km fez o retorno nas proximidades da rotatória da Unifebe. Aqueles que competiram nos 10km fizeram o retorno perto da ponte do Trabalhador.

Rafinha Oliveira finalizou os 5 km em 16min25, sagrando-se campeão da Corrida do Bem em Brusque pela quinta vez consecutiva. “Estou há nove anos no ramo, principalmente nos 5 km. Agora que estou migrando para provas de 21 km.”

“O diferencial é que parte da arrecadação vai a um lugar carente. E a Corrida Kids agrega muito também, o pessoal pode trazer a família, todo mundo. É muito legal participar desta prova”, destaca o atleta.

Simone Botegal foi a quinta colocada dos 5 km na categoria 30-39 anos, fechando a prova em 24min04. Em 2024, já participou de outras quatro corridas, começando a levar o esporte mais a sério a partir de junho. “Costumo fazer em uns 26, 25 minutos. Quero tentar em um pouco menos hoje”, afirmou, minutos antes da largada.

“Treino uma vez por semana. Gosto de treinar pelo menos duas, às vezes não dá, e pelo menos uma vez eu consigo”, explica.

Valdinei Brito, o Bereco, utilizou a prova como preparação para uma meia maratona que foi disputar no dia seguinte, em Pomerode. Na Corrida do Bem, foi o terceiro colocado nos 10 km, com 36min23. “Participo sempre das corridas em Brusque. Faça chuva ou sol, a gente tem que estar sempre preparado.”

Fábio Rodrigues Pereira e Lívia Francine dos Santos trabalham na Zen SA e participaram da Corrida do Bem com o grupo da empresa. “Já corríamos antes, mas de corridas assim, é a primeira vez que participamos”, comenta Fábio. “Chegamos a dar uma parada e queremos voltar agora.”

“É uma experiência nova estar competindo. Espero que a gente goste e comece a competir várias vezes”, completa Lívia.

Samuel Santos Júnior é personal trainer e trouxe um grupo de 25 pessoas, a maioria de 25 a 35 anos, algumas mais jovens, mas também mais experientes. A atleta mais idosa de seu grupo é sua avó, Raimunda, de 84 anos.

“Temos alguns atletas que estão utilizando as provas como preparação, como teste, para uma ‘prova alfa’, e temos aqueles participando pela primeira vez na distância dos 10 km e dos 5 km. A preparação é feita individualmente, de forma personalizada”, explica Samuel.

“Desta corrida, é a primeira vez que participo. Já participei de mais duas provas, de sete quilômetros. Faço academia duas vezes por semana e, algumas vezes, treinamentos na Beira Rio”, relata Raimunda.

Retorno a Brusque

A gerente executiva regional do Sesi/Senai, Silvana Meneghini, comemora o retorno das Corridas do Bem Sesi+Saúde e a quantidade de inscritos tanto tempo depois da última edição em Brusque. “É um número bem expressivo de inscritos, com a adesão e o engajamento da comunidade empresarial e da sociedade em geral”, comenta.

“A prova dos 5 km é um pouquinho mais popular, mais fácil de correr. O casal corre junto, a família corre junto”, explica a coordenadora de Saúde do Sesi de Brusque e Itajaí, Iracema Gonçalves de Paulo.

A marca das Corridas do Bem Sesi+Saúde é a doação de 20% do valor arrecadado com as inscrições uma instituição de caridade. A escolha deste ano foi a Ação Social da Paróquia São Luiz Gonzaga, de Brusque, que recebeu R$ 10.441,30.

