Motociclista fica ferido após colisão com carro na rodovia Ivo Silveira

Um motociclista de 25 anos ficou ferido após acidente com um carro na rodovia Ivo Silveira, em Gaspar, na manhã deste sábado, 26. A colisão ocorreu por volta de 7h15.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), a colisão aconteceu no km 109,800, na altura do bairro Barracão.

O motociclista conduzia uma Yamaha XTZ250 Lander, com placas de Gaspar. Segundo a dinâmica do acidente, levantamentos realizados no local e declaração dos envolvidos, a PMRv informou que o carro, um Fiat Uno, de Blumenau, conduzido por um jovem de 22 anos, entrou direto no pátio de um posto de combustível sem aguardar no acostamento e atingiu a moto, que transitava na sua retaguarda e realizava uma ultrapassagem em local proibido.

O motociclista foi levado ao Hospital de Gaspar pelo Samu.

O carro, que estava com a documentação vencida e em mau estado de conservação, foi recolhido ao pátio licitado e autuado por três infrações do Código Brasileiro de Trânsito.

A moto também foi autuada pela ultrapassagem proibida e foi liberada para pessoa responsável.

