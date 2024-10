Motociclistas morrem em acidente na rodovia BR-470

Paulo Nascimento da Silva, 36 anos, e Luiz Carlos Rocha, 39, morreram em acidente envolvendo duas motocicletas na BR-470, em Lontras, na noite desta sexta-feira, 25.

Luiz conduzia uma Honda C100, enquanto Paulo pilotava uma Honda Biz.

A colisão aconteceu na altura do km 126 da rodovia, próximo ao posto de combustível Russi, por volta de 23h10. Quando o Corpo de Bombeiros Voluntários de Lontras (CBVL) chegou ao local, já foi constatado o óbito dos dois condutores.

O corpo de Luiz será velado na capela mortuária de Lontras, a partir do meio-dia deste sábado, 26. A celebração com corpo presente será no domingo, 27, às 9h, seguindo após para o sepultamento no cemitério municipal de Lontras. Não há informações sobre velório e sepultamento de Paulo.

