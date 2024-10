VÍDEO – Bombeiros controlam incêndio no subsolo da Prefeitura de Blumenau

Um incêndio atingiu o subsolo da Prefeitura de Blumenau na manhã deste sábado, 26, por volta de 7h30. Ninguém se feriu.

De acordo com os bombeiros, o incêndio foi controlado quando atingiu a sala de manutenção que fica no subsolo do prédio. Os agentes precisaram arrombar uma porta para ter acesso ao local. Foram utilizados cerca de 1 mil litros de água para combate às chamas e rescaldo.

As causas serão apuradas através de perícia do Corpo de Bombeiros Militar. As investigações vão iniciar ainda neste sábado, mas preliminarmente apontam causas por circunstâncias relacionadas a eletricidade.

A Prefeitura de Blumenau se manifestou sobre o ocorrido por meio de uma nota oficial divulgada à imprensa. Segundo o comunicado, o fogo iniciou em uma bateria de luz de emergência.

“A Prefeitura de Blumenau informa que no início da manhã deste sábado, 26, aconteceu um princípio de incêndio na sala de manutenção, que fica no subsolo do prédio. O fogo iniciou em uma bateria da luz de emergência e foi rapidamente controlado pelos bombeiros. A Prefeitura informa ainda que não houve feridos e que o prejuízo material foi mínimo”, diz o comunicado.

