Brusque se destacou na tarde de sexta-feira, 25, como a cidade mais quente de Santa Catarina, diante do tempo ensolarado potencializando um pico de calor indo a 36,4°C.

O referido valor térmico foi registrado na estação meteorológica instalada no Campus da Unifebe, localizada no bairro Santa Terezinha, por volta das 16h30.

Esse pico de calor foi também pontuado em Joinville, no Norte do estado, fazendo com que ambas as cidades dividissem o título das mais quentes de Santa Catarina.

O intenso calor de primavera se manifestou de maneira abrangente, com o aquecimento remetendo ao clima de verão, sendo sentido em várias localidades.

Números do calor

Veja abaixo a lista das quatro maiores temperaturas de Santa Catarina na sexta-feira e o que esperar com a mudança do tempo, esperada para o fim de semana.

36,4°C/Brusque/Unifebe/Santa Terezinha (Groh Estações)

36,4°C/Joinville (Epagri)

35,9°C/Rodeio (Moacir Constantino)

35,7°C/Timbó (Carlos Grothoff)

*Apuração dos dados: Carlos Grothoff

O tempo no sábado

*Boletim: Meteorologista Leandro Puchalski >>

Iniciamos este boletim com boas notícias para os moradores de Brusque e das cidades localizadas no Vale do Itajaí-Mirim, que planejam atividades ao ar livre neste sábado.

O dia promete ser seco, com o sol aparecendo de forma prolongada durante a manhã.

No entanto, à tarde, espera-se um aumento na quantidade de nuvens, embora sem risco de chuva.

Após o calor intenso da sexta-feira, este sábado ainda apresentará temperaturas próximas aos 30°C, mas apresentando um discreto recuo no aquecimento, antecipando um clima mais ameno para o domingo, tema que abordaremos em seguida.

O tempo no domingo

Analisando agora as condições meteorológicas previstas para o domingo, tanto Brusque quanto toda a região podem se preparar para mais um dia com predominância do tempo seco.

Embora os simuladores indiquem uma maior quantidade de nuvens e menores aberturas de sol, o risco de chuva permanece baixo.

Para aqueles que planejam atividades externas, é importante ficar atento, pois a possibilidade de chuvisco ou garoa não pode ser totalmente descartada, ainda que sem um horário específico para ocorrer.

O destaque do dia ficará por conta das temperaturas, pois o domingo deve marcar a transição para um clima mais ameno, diante dos termômetros sinalizando uma oscilação entre 22°C e 24°C.

Isso trará uma trégua ao calor que tem sido sentido até agora.

Essas são as informações mais recentes, com base nas atualizações dos modelos meteorológicos. Continuaremos monitorando a situação.

*Com informações: Leandro Puschalski/Meteorologista

O tempo madrugada

Dando continuidade à edição deste sábado, destacamos agora as informações sobre o monitoramento das condições climáticas na região de Brusque durante a madrugada passada.

A tabela abaixo então apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, correspondendo a cada local descrito em vermelho.

A apuração também revela que não houve ocorrências de chuva entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme destacado em azul.

Fotos dos leitores

Para encerrar a pauta de hoje, não perca a oportunidade de se encantar com as deslumbrantes fotos então enviadas por nossos leitores.

Cada imagem é uma janela que revela a essência mágica do início de manhã deste sábado, refletindo a beleza de cada local descrito nas legendas.

Deixe-se inspirar por essas capturas que transmitem emoções e sensações únicas.

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK