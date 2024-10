Neste domingo, 27, o Núcleo de Médicos Veterinários da Associação Empresarial de Brusque, Guabiruba e Botuverá (Acibr) promoveu a 1ª Cãominhada, um evento que encantou a comunidade e atraiu um grande público, incluindo adultos e crianças.

Desde cedo, o Sesc foi o ponto de encontro para os participantes e seus fiéis companheiros, prontos para aproveitar uma manhã de tempo seco, ideal para as práticas ao ar livre.

Às 9h, os participantes iniciaram o trajeto que então se estendeu pela margem esquerda da avenida Beira Rio.

Brusque acolhe tutores e pets

A animação se mostrou contagiante, com cães de diversas raças acompanhados de seus tutores, todos unidos pelo amor aos animais e pelo desejo de socializar em um ambiente festivo.

O percurso, pois, seguiu até a primeira bifurcação, onde os caminhantes tomaram o rumo de volta ao Sesc.

No local, a alegria continuou com a distribuição de brindes, água e frutas, garantindo que todos, tanto humanos quanto animais, estivessem bem hidratados e alimentados.

O evento não apenas proporcionou momentos de descontração e interação, mas também reforçou a importância da saúde e bem-estar dos pets, um tema central no trabalho do Núcleo de Médicos Veterinários.

Brusque em festa canina

A 1ª Cãominhada foi um verdadeiro sucesso, reunindo amantes dos animais em um evento que, sem dúvida, ficará na memória dos participantes.

A energia positiva e o clima de confraternização evidenciaram a importância de iniciativas como esta, que promovem a saúde, a amizade e a alegria entre os habitantes de Brusque.

Os organizadores agradecem a todos que compareceram e contribuíram para tornar este evento um marco na agenda da cidade.

Que venham muitas outras edições, sempre celebrando a união entre os brusquenses e seus adoráveis pets.

Caominhada de Brusque em fotos

A pauta se encerra em grande estilo, diante da apresentação de uma impressionante galeria de imagens.

Cada fotografia retrata de forma vívida a narrativa deste evento, mostrando como foi a Cãominhada que movimentou a avenida Beira Rio, em Brusque.

*Créditos das fotos: Ciro Groh/O Município >>

