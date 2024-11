Jovem de 22 anos morre após ser arrastada por caminhão por 50 metros, em Camboriú

Uma jovem de 22 anos morreu neste sábado, 2, após colidir a moto que pilotava contra um caminhão em Camboriú, no Vale do Itajaí. Ela ficou presa nas rodas traseiras do veículo e foi arrastada por 50 metros. O acidente aconteceu na rua Jesuíno Anastácio Pereira, bairro Santa Regina.

A vítima faleceu no local do acidente. Conforme os bombeiros, ela não conseguiu parar a tempo antes de um cruzamento e colidiu na lateral direita do veículo. As polícias Militar e Científica foram acionadas.

