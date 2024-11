Rua no bairro Bateas, em Brusque, recebe pavimentação e melhorias estruturais

Na última semana, a Secretaria de Obras iniciou a obra de pavimentação na rua BA 17, no bairro Bateas, em Brusque. Com aproximadamente 200 metros de extensão e seis metros de largura, a via anteriormente contava com pavimento de concreto improvisado e precário, resultado do esforço gradual dos próprios moradores utilizando sobras de material.

Agora, a via será completamente revitalizada. A intervenção visa proporcionar mais segurança e fluidez ao trânsito local, que apresenta desafios naturais devido ao acentuado aclive da rua.

Maurina Loffi, moradora da rua BA 17 há mais de 20 anos, relembrou das dificuldades enfrentadas pela comunidade antes das melhorias: “Quando viemos morar aqui, a rua não era pavimentada, e, nos dias de chuva, a lama dificultava muito a subida dos carros”, explicou.

“Com o tempo, reunimos os moradores para concretar a via, e, com bastante esforço, conseguimos pavimentá-la com sobras de concreto usinado. Isso já trouxe alguma melhora, mas, com o passar dos anos, o concreto começou a se deteriorar em vários pontos. Agora, com o apoio da prefeitura, vamos finalmente ter uma pavimentação adequada, o que vai melhorar muito a nossa locomoção”, declarou.

A execução da nova pavimentação envolve a instalação de 90 telas de ferro, que darão maior durabilidade e resistência ao pavimento, especialmente para suportar o tráfego de veículos pesados, como caminhões de coleta de lixo. Além disso, a aplicação de cerca de 110 metros cúbicos de concreto usinado garantirá uma estrutura sólida e robusta, atendendo às necessidades de tráfego da rua.

Antes do início da pavimentação, a Secretaria de Obras realizou melhorias significativas na infraestrutura da rua, modernizando seu sistema de drenagem. As antigas tubulações, de 30 centímetros de diâmetro, foram substituídas por novas de 40 centímetros, totalizando 200 tubos instalados para atender à demanda crescente do bairro e corrigir problemas estruturais.

Além dessas medidas, foram reformadas as bocas de lobo já existentes e construídas cinco novas, ampliando e reforçando o sistema de drenagem para atender à crescente demanda da comunidade.

A previsão para a conclusão dos trabalhos é de 15 dias, com ressalvas quanto às condições climáticas que possam interferir no cronograma.

Leia também os destaques da semana:

1. Exposição de Van Gogh chega à Santa Catarina em novembro

2. Ex-vereador Cleiton Bittelbrunn é denunciado pelo MP-SC por fraudar curso on-line de graduação

3. Governo de SC publica edital de licitação para construção da barragem de Botuverá

4. Rodeio Crioulo Nacional marca inauguração do novo parque do CTG Laço do Bom Vaqueiro, em Brusque

5. Base do governo espera que presidente da Câmara de Brusque não seja do PL

Assista agora mesmo!

Brusquense, Ivete Appel foi escolhida Brotinho do Mês do Carlinhos Bar nos anos 60: